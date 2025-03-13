Φιντάν, Γκιουλέρ και Καλίν στη Δαμασκό: Ως Τουρκία, η αποφασιστικότητά μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται

Στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, βρίσκονται οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, συνοδευόμενοι από τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Στην ατζέντα της συνάντησης των τριών Τούρκων αξιωματούχων με τον μεταβατικό πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα βρίσκεται η κατάσταση στη Συρία μετά την ενσωμάτωση των υπό κουρδική διοίκηση Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στον συριακό στρατό, καθώς και οι συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών του ανατραπέντος καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και των κυβερνητικών δυνάμεων.

Η επίσκεψη της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Δαμασκό δεν είχε προαναγγελθεί.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, δήλωσαν σχετικά με τη συμφωνία SDF-Δαμασκού τα εξής: «Θα δούμε τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον αντίκτυπό της στο πεδίο. Θα παρακολουθούμε από κοντά τα θετικά ή τα αρνητικά αποτελέσματα… Ως Τουρκία, η αποφασιστικότητά μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται».

Στις 8 Μαρτίου, οι δύο Τούρκοι υπουργοί και ο αρχηγός της ΜΙΤ συμμετείχαν σε πενταμερή σύνοδο στο Αμμάν των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και των αρχηγών των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράκ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας. Στη σύνοδο εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλίας από πενταμερή περιφερειακό μηχανισμό για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, αποστολή που διεξάγουν σήμερα οι SDF με την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του αμερικανικού Πενταγώνου, ωστόσο, ακολούθησε δήλωση στο ανταποκριτή του CNN Turk ότι «η στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ στη Συρία συνεχίζεται ως την οριστική ήττα του Ισλαμικού Κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

