Τουρκία: Η Άγκυρα μελετά αποστολή στρατού στην ειρηνευτική δύναμη για τη Γάζα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τη συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, οι επαφές με τους διεθνείς ομολόγους συνεχίζονται σχετικά με τη συμμετοχή στην αποστολή που σχεδιάζεται για τη Γάζα. Υπενθύμισε επίσης τη σύσταση του Κέντρου Στρατιωτικοπολιτικού Συντονισμού (ΚΣΠΣ) ενόψει της ανάπτυξης επιχειρησιακής δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, προβλέπεται η δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, υπεύθυνης για τις περιπολίες ασφαλείας, την προστασία των πολιτικών υποδομών, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ασφάλεια των συνόρων, την εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Το επίπεδο συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτές τις δομές παραμένει υπό διαμόρφωση, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανή αντίδραση του Ισραήλ στην παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα, ο αξιωματούχος σημείωσε: «Υπάρχει συμφωνία (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός) και η Τουρκία είναι μια από τις εγγυήτριές της».

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Άμυνας, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης διαφύλαξης της ειρήνης στη Γάζα.

Διεθνείς πρωτοβουλίες και αμερικανική εμπλοκή

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς εγκαινίασε την Τρίτη το αμερικανοϊσραηλινό Κέντρο Στρατιωτικοπολιτικού Συντονισμού (ΚΣΠΣ) στο Κιριάτ Γκατ, στο νοτιοδυτικό Ισραήλ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την προσωρινή ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στον θύλακα, η οποία θα αναλάβει την εκπαίδευση και υποστήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας.

Η ανθρωπιστική αποστολή της Afad

Στο μεταξύ, μια ομάδα 81 διασωστών της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, περιμένει την έγκριση του Ισραήλ για να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό την αναζήτηση σορών. Ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως δεν υπάρχουν «σαφείς πληροφορίες» για το θέμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει ακόμη την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Afad θα μπορέσει να εκτελέσει την αποστολή της το συντομότερο δυνατόν.

Άλλος Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα μέλη της Afad διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό ζωής, συνήθως χρησιμοποιούμενους σε διασώσεις μετά από σεισμούς. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο Σέιχ Ζουέιντ παρατήρησε πολλά μέλη της Afad και της τουρκικής ιατρικής ομάδας UMKE να οργανώνουν εφόδια και να προετοιμάζουν κοντέινερ με το λογότυπο της υπηρεσίας και πινακίδες «Νοσοκομείο εκστρατείας».

Πηγή: skai.gr

