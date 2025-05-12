«Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα πραγματοποιηθεί, την ετοιμάζουμε», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ', κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Τύπο.

Πρόκειται για τη συνάντηση που είχαν συμφωνήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος για τις 26 Μαΐου στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, επ' ευκαιρία των 1.700 χρόνων από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Ο νέος ποντίφικας ωστόσο δεν αναφέρθηκε στο αν πρόκειται να υπάρξει μικρή αναβολή, για οργανωτικούς λόγους, ή αν θα μεταβεί κανονικά στη Νίκαια σε δύο εβδομάδες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναμένεται πάντως να επισκεφθεί τη Ρώμη την ερχόμενη Κυριακή, 18 Μαΐου, για την ενθρόνιση του νέου Αγίου Πατέρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και να έχει ιδιαίτερη συνάντηση μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

