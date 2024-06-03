Τουρκία: Φιλοκούρδος δήμαρχος καθαιρέθηκε, δύο μήνες μετά την εκλογή του, και αντικαταστάθηκε από τον κυβερνήτη

Ο φιλοκούρδος δήμαρχος της πόλης Χακιάρι στη νοτιοανατολική Τουρκία καθαιρέθηκε κατηγορούμενος για «συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» και αντικαταστάθηκε από τον κυβερνήτη, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για την πρώτη καθαίρεση φιλοκούρδου δημάρχου μετά τις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, στις οποίες το φιλοκουρδικό κόμμα DEM κέρδισε 77 δήμους σε όλη την Τουρκία.

«Ο Μεχμέτ Σιντίκ Ακίς καθαιρέθηκε από τα καθήκοντά του, ως προσωρινό μέτρο», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας ότι ο κυβερνήτης της πόλης, ο Αλί Τσελίκ, διορίσθηκε «αντιδήμαρχος» στη θέση του.

Ο Ακίς επίσης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση «για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, κατηγορείται ότι είχε σημαντικό ρόλο στην εκτός νόμου οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο κτίριο του δημαρχείου της Χακιάρι και κράτησαν έξω απ' αυτό τα μέλη του φιλοκουρδικού DEM του Ακίς, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του τουρκικού κοινοβουλίου.

Δεν κατέστη αμέσως δυνατή η επικοινωνία με τον Ακίς ή το δικηγόρο του για να σχολιάσουν. Ωστόσο το κόμμα του πρόκειται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση. Το DEM έχει αρνηθεί πως συνδέεται με το PKK.

«Η κυβέρνηση, η οποία ηττάται κάθε φορά από τη βούληση του λαού, κατέφυγε και πάλι σ' αυτό που ξέρει καλύτερα: στο σφετερισμό της λαϊκής βούλησης και στην πραγματοποίηση ενός πραξικοπήματος», ανέφερε το DEM σε δήλωση που εξέδωσε για τη σύλληψη του δημάρχου.

Γύρω στους πενήντα δημάρχους του φιλοκουρδικού κόμματος, οι οποίοι είχαν εκλεγεί το 2019, είχαν αντικατασταθεί στη συνέχεια από διορισμένους από την κυβέρνηση αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

