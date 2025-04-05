Τουρκία: Ερντογάν και Οζέλ μετρούν τις κινήσεις τους

Με τον πρώην Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να παραμένει στις φυλακές της Σηλυβρίας για διαφθορά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ συγκαλεί αύριο έκτακτο συνέδριο, για να αποφύγει το ενδεχόμενο να διοριστεί διαχειριστής του κόμματος από το κράτος. Ο Οζέλ, φαρμακοποιός με οικογενειακή καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και τα Σκόπια, εξελέγη πρόεδρος του κόμματος κατά τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2023 μετά την ήττα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο κερδισμένος των εξελίξεων

Οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις του περασμένου μήνα με την ακύρωση του πτυχίου του Εκρέμ Ιμάμογλου και την επακόλουθη προφυλάκιση του για διαφθορά, που ουσιαστικά ανέκοψαν την πορεία του ως υποψηφίου για την προεδρία της Τουρκίας, έφεραν στον προσκήνιο τον πρόεδρο του κόμματος. Ο Οζέλ έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση των διαδηλώσεων υπέρ του Ιμάμογλου και κατά της κυβέρνησης, έγινε γνωστός στο εξωτερικό ως υπερασπιστής της δημοκρατίας, επέκρινε δριμύτατα τον πρόεδρο Ερντογάν και τελευταία ξεκίνησε κίνημα για μποϊκοτάζ των προϊόντων που προωθούνται από φιλοκυβερνητικά μέσα. Κανονικά θα ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, αφού ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα. Ωστόσο σήμερα στο «παρά πέντε», ένα δήμαρχος της Ανατολίας ανακοίνωσε πως θα θέσει και αυτός υποψηφιότητα, ενώ φημολογούνται και άλλες.

Όλα καλά τα βλέπει ο Ερντογάν

Για τον πρόεδρο Ερντογάν αυτά είναι καλά νέα. Το ΡΛΚ, δεν είναι ένα καλό κόμμα, γιατί στρέφεται κατά του έθνους και της οικονομίας, είπε χθες, σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. Η Τουρκία βελτιώνεται κάθε μέρα, είπε. Επέκρινε το κόμμα της αντιπολίτευσης για την ενθάρρυνση των διαδηλώσεων και έκανε σύγκριση με τα γεγονότα του Γκεζί το 2013. Όσο για την εκστρατεία για μποϊκοτάζ προϊόντων, ο τούρκος πρόεδρος έκρινε ότι απέτυχε καθώς τώρα, όπως είπε, ο κόσμος ψωνίζει περισσότερα.





