Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε σήμερα να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη εντός των επόμενων 12 μηνών και να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ, με ένα ψήφισμα που δεν είναι δεσμευτικό και ήδη καταγγέλθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το ψήφισμα που ήταν υπό συζήτηση από την Τρίτη μεταξύ των 193 μελών του Οργανισμού, ήταν επακόλουθο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το οποίο τον Ιούλιο έκρινε ότι «η συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι παράνομη» και το Ισραήλ υποχρεούται «να την τερματίσει (…) το συντομότερο δυνατόν». Το ΔΠΔ εξέταζε το θέμα της ισραηλινής κατοχής των εδαφών αυτών από το 1967, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 124 ψήφους υπέρ, 14 κατά (Ισραήλ, ΗΠΑ, Ουγγαρία, Τσεχία, Αργεντινή…) και 43 αποχές. Στο κείμενο αυτό «απαιτείται» από το Ισραήλ «να βάλει τέλος χωρίς καθυστέρηση στην αθέμιτη παρουσία του» στα παλαιστινιακά εδάφη «το αργότερο εντός 12 μηνών μετά την υιοθέτηση του παρόντος ψηφίσματος».

Στο προσχέδιο του ψηφίσματος δινόταν διορία μόνο 6 μηνών.

Η Γενική Συνέλευση «αξιώνει» επίσης την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα παλαιστινιακά εδάφη, να σταματήσουν οι νέοι εποικισμοί, να επιστραφούν τα εδάφη και οι ιδιοκτησίες που έχουν κατασχεθεί και μιλά για την πιθανότητα επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Το ψήφισμα ζητά από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να λάβουν μέτρα ώστε να σταματήσουν οι εισαγωγές προϊόντων από τους εβραϊκούς οικισμούς και η παράδοση όπλων στο Ισραήλ, εφόσον υπάρχουν «εύλογες» υπόνοιες ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Και, επίσης, να επιβληθούν κυρώσεις σε πρόσωπα που συμμετέχουν «στη διατήρηση της αθέμιτης παρουσίας του Ισραήλ» στα κατεχόμενα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη, ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ κάλεσε τις χώρες μέλη «να επιλέξουν τη σωστή πλευρά της Ιστορίας» και να στηρίξουν το ψήφισμα, το πρώτο που υποβλήθηκε εξ ονόματος του κράτους-παρατηρητή της Παλαιστίνης που μόλις πρόσφατα απέκτησε αυτό το δικαίωμα.

«Πόσοι Παλαιστίνιοι θα πρέπει ακόμη να σκοτωθούν μέχρι να γίνει επιτέλους μια αλλαγή για να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα;» διερωτήθηκε ο Μανσούρ, λίγες ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου ο πόλεμος στη Γάζα αναμένεται ότι θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις των δεκάδων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα παραβρεθούν.

Μολονότι τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, το Ισραήλ έσπευσε να καταγγείλει αυτό το κείμενο.

«Είναι μια ντροπιαστική απόφαση που στηρίζει τη διπλωματική τρομοκρατία της Παλαιστινιακής Αρχής», είπε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον, αμέσως μετά την ψηφοφορία.

«Αυτοί που συμβάλλουν σε αυτό το τσίρκο δεν είναι απλώς θεατές» αλλά «συνεργάτες. Κάθε ψήφος υπέρ αυτού του τσίρκου τροφοδοτεί τη βία και ενθαρρύνει εκείνους που απορρίπτουν την ειρήνη», είχε δηλώσει την Τρίτη ο Ντάνον.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην ανακοίνωσή του τόνισε ότι η απόφαση «ενθαρρύνει την τρομοκρατία και βλάπτει τις πιθανότητες για ειρήνη».

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ κατήγγειλε επίσης «την εμπρηστική διατύπωση» του κειμένου που δεν αναφέρει ότι «η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, ασκεί την εξουσία στη Γάζα» και τόνισε ότι «το μεροληπτικό ψήφισμα» δεν προωθεί τη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

