Ιταλία: Η Μελόνι «μαλώνει» τους άτακτους εταίρους της

H κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα προβλήματα και εντάσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν. Χθες βράδυ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συναντήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Ρώμης με τον υπουργό Εξωτερικών και νυν αρχηγό του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, του ζήτησε να κατεβάσει άμεσα τους τόνους και να προσπαθήσει να βρει ένα «modus vivendi» με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.



Η σύγκρουση των δύο μικρότερων συμμάχων της Μελόνι είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. H Λέγκα ζήτησε να μειωθεί η εισφορά των πολιτών υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης Rai. Η Φόρτσα Ιτάλια, όμως, καταψήφισε τη σχετική τροπολογία και συντάχθηκε με την αντιπολίτευση, με στόχο να μην ζημιωθεί οικονομικά ο ιδιωτικός τηλεοπτικός όμιλος της οικογένειας Μπερλουσκόνι.



Ο Αντόνιο Ταγιάνι ζητά, επίσης, να εγκριθεί νόμος που θα δίνει την ιταλική υπηκοότητα σε παιδιά μεταναστών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει πενταετή κύκλο φοίτησης στα ιταλικά σχολεία. Αλλά ο Σαλβίνι είναι κάθετα αντίθετος. Η κόντρα αυτή επεκτείνεται σε πάρα πολλά άλλα θέματα, αρχίζοντας από το κύριο αίτημα της Λέγκα να ενισχυθεί η αυτονομία των περιφερειών της χώρας.



Είναι σαφές ότι, πέρα από μεμονωμένα προβλήματα, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα πολιτικής στρατηγικής. Το βασικό ζήτημα είναι αν η Ιταλία, τους επόμενους μήνες, θα βρεθεί όλο και πιο κοντά στην γραμμή της νέας αμερικανικής κυβέρνησης -όπως επιθυμεί ο Σαλβίνι και σε ένα βαθμό η Μελόνι- ή αν θα επιλέξει μια μετριοπαθέστερη στάση, ακολουθώντας το άρμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει ο Ταγιάνι.

Στο μεταξύ, αύριο, δύο εκ των τριών μεγαλύτερων ιταλικών συνδικάτων, το Cgil και το Uil, κατεβαίνουν σε γενική απεργία κατά του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για οκτάωρη κινητοποίηση σε όλους τους τομείς του δημοσίου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με μόνη εξαίρεση τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου η απεργία θα είναι τετράωρη. Τα συνδικάτα κατηγορούν την κυβέρνηση Μελόνι ότι δεν θέλησε να τα συναντήσει πριν καταθέσει το προσχέδιο προϋπολογισμού, και κρίνουν τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία και παιδεία εντελώς ανεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών.

