Ερντογάν: «Άνευ προηγουμένου κτηνωδία» η επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα

Ο Τουρκός πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, Τρίτη ότι η επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας ήταν «το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρώπινων αξιών».

Ζητώ από την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου κτηνωδία, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan:



▪️Striking a hospital with women, children and innocent civilians is the latest example of #Israel's attacks devoid of the most basic human values.

▪️I call on all humanity to take action to stop this unprecedented atrocity in #Gaza.