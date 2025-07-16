Κινέζος ΥΠΕΞ: Το Πεκίνο υποστηρίζει την Τεχεράνη στην αντίστασή της στον "εκφοβισμό"

Η Κίνα συνεχίζει να υποστηρίζει το Ιράν στη διασφάλιση της εθνικής του κυριαρχίας και αξιοπρέπειας και στην "αντίστασή του στην πολιτική ισχύος και στον εκφοβισμό", δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

"Η Κίνα δίνει βαρύτητα στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και σέβεται το δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας", σημείωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο του.

Το Πεκίνο προτίθεται να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της διευθέτησης του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος και στη διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, τόνισε επίσης ο Γουάνγκ, προσθέτοντας ότι η Κίνα εκτιμά τις προσπάθειες της Τεχεράνης για την επίτευξη της ειρήνης μέσω της διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

