Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα για τις εκκλήσεις σε μποϊκοτάζ αγορών

Εισαγγελείς στην Τουρκία ξεκίνησαν έρευνα για άτομα που προωθούν οικονομικά μποϊκοτάζ στα κοινωνικά και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το γραφείο του εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε δήλωση την Τρίτη ότι διερευνά κλήσεις που φέρεται να στοχοποιούν την αποτροπή ενός τμήματος του κοινού από την οικονομική δραστηριότητα, επικαλούμενο πιθανές παραβιάσεις "νόμων κατά του λόγου μίσους και της πρόκλησης δημόσιας εχθρότητας".

Νωρίτερα, ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης κάλεσε σήμερα τους πολίτες σε μια «ημέρα χωρίς αγορές» την Τετάρτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτηση των φοιτητών που διαδήλωσαν υπέρ του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Σταματήστε όλες τις αγορές! Σουπερμάρκετ, διαδικτυακά, εστιατόρια, καύσιμα, καφέ, λογαριασμούς, μην αγοράσετε τίποτα» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Οζγκούρ Οζέλ, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

«Καλώ όλον τον κόσμο να χρησιμοποιήσει την καταναλωτική δύναμή του συμμετέχοντας σε αυτό το μποϊκοτάζ», πρόσθεσε.

Την ίδια έκκληση είχαν κάνει νωρίτερα και φοιτητικοί σύλλογοι.

Συνολικά 301 φοιτητές τέθηκαν υπό κράτηση αφού ξέσπασε το κίνημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη, στις 19 Μαρτίου, του δημοφιλούς δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Οζέλ είχε ζητήσει επίσης από τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν δεκάδες εταιρείες που θεωρούνται προσκείμενες στην κυβέρνηση, προκειμένου να της ασκήσουν πίεση.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει. Οι τουρκικές αρχές, που απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη, ανέφεραν την περασμένη Πέμπτη ότι μέχρι εκείνη την ημέρα είχαν συλληφθεί 1.879 άνθρωποι, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομες διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

