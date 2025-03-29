Άρθρο Ιμάμογλου στους NYT: Υπό τον Ερντογάν, η τουρκική δημοκρατία μεταμορφώθηκε σε καθεστώς φόβου

Άρθρο - κόλαφο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγραψε στους New York Times ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μέσα από τις φυλακές Σιλιβρί.

Ο κ. Ιμάμογλου περιγράφει την σύλληψή του, ενώ τονίζει πως αυτή έγινε με διαταγή του Τούρκου προέδρου. «Η κράτησή μου σηματοδοτεί νέα φάση στη διολίσθηση της χώρας προς τον αυταρχισμό, με τους δημοκρατικούς θεσμούς να κινδυνεύουν να μην ανακάμψουν», λέει ενώ επισημαίνει πως ο τουρκικός λαός αψήφησε τους κινδύνους και βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει.

«Η επιβίωση της τουρκικής δημοκρατίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τους πολίτες της χώρας, αλλά για το μέλλον της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο», τονίζει.

Όπως γράφει αρχικά ο προφυλακισμένος δήμαρχος: «Τα ξημερώματα της 19ης Μαρτίου δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί εμφανίσθηκαν στην πόρτα μου με ένταλμα κράτησης. Η σκηνή θύμιζε τη σύλληψη τρομοκράτη και όχι του εκλεγμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Η κίνηση αυτή, τέσσερις ημέρες πριν το κόμμα μου –το CHP– πραγματοποιήσει την προκριματική του αναμέτρηση για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, δεν μας αιφνιδίασε, καθώς ακολούθησε μήνες δικαστικών προσφυγών εναντίον μου. Αποκορύφωμα αυτών υπήρξε η ανάκληση του πανεπιστημιακού μου διπλώματος, 31 χρόνια μετά την αποφοίτησή μου. Οι αρχές θεώρησαν ότι αυτό θα οδηγούσε στην ακύρωση της υποψηφιότητάς μου, καθώς το σύνταγμα απαιτεί ο υποψήφιος πρόεδρος να διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο. Συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορεί να με νικήσει στην κάλπη, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατέφυγε σε άλλα μέσα: στη σύλληψη του κύριου πολιτικού του αντιπάλου με αβάσιμες κατηγορίες διαφθοράς, δωροδοκίας, ηγεσίας εγκληματικής οργάνωσης και υποβοήθησης του παράνομου ΡΚΚ. Οι κατηγορίες οικονομικών εγκλημάτων οδήγησαν στην απομάκρυνσή μου από τη δημαρχία».

Και συνεχίζει: «Εδώ και χρόνια το καθεστώς Ερντογάν υποσκάπτει τους δημοκρατικούς θεσμούς, φιμώνει τα ΜΜΕ, αντικαθιστά εκλεγμένους δημάρχους με γραφειοκράτες, αγνοεί τη νομοθετική εξουσία, ποδηγετεί τη δικαιοσύνη και χειραγωγεί τις εκλογές. Οι μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών και δημοσιογράφων των τελευταίων μηνών στέλνουν σαφές μήνυμα: κανείς δεν είναι ασφαλής. Κάτω από τον Ερντογάν, η τουρκική δημοκρατία μεταμορφώθηκε σε καθεστώς φόβου. Η κράτησή μου σηματοδοτεί νέα φάση στη διολίσθηση της χώρας προς τον αυταρχισμό, με τους δημοκρατικούς θεσμούς να κινδυνεύουν να μην ανακάμψουν. Οι Τούρκοι, όμως, αψήφησαν τον κίνδυνο. Παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Πόλης και Τούρκοι από κάθε γωνιά της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Ριζούντας στη Β.Α. Τουρκία, παραδοσιακό προπύργιο του Ερντογάν, διαδήλωσαν κατά της κράτησής μου. Παρά την καταστολή, το CHP ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προκριματικές του εκλογές, με 15 εκατ. πολίτες –1,7 εκατ. από αυτούς εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος– να στηρίζουν την υποψηφιότητά μου για την προεδρία».

Επισημαίνει πως: «Μετά την εκλογή μου στον Δήμο της Πόλης έχω αντιμετωπίσει σχεδόν 100 δικαστικές έρευνες και 12 διώξεις. Κάθε μία –από τις πιο φαιδρές, μέχρι και τις σοβαρότερες– υπήρξε μέρος ευρύτερης προσπάθειας απομάκρυνσής μου από την κάλπη. Έχω αντιμετωπίσει επιτυχώς τρεις υποψηφίους, επιλεγμένους από τον Ερντογάν. Κέρδισα κάθε φορά. Σήμερα, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι ικανός να με κερδίσει στην κάλπη, αξιοποιεί την επιρροή του πάνω στη δικαιοσύνη για να με απομακρύνει. Γιατί λοιπόν τόσοι πολίτες διαδήλωσαν στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις από εκείνες του πάρκου Γκεζί το 2013; Η ενισχυόμενη αδικία και τα οικονομικά προβλήματα έχουν οδηγήσει την τουρκική κοινωνία σε σημείο βρασμού. Οι διαδηλωτές συσπειρώνονται γύρω μου, αφουγκραζόμενοι το μήνυμα συμπερίληψης, δικαιοσύνης και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. Οι φωνές τους δεν θα σιγήσουν. Ακόμη και εν μέσω καταστολής, η αλληλεγγύη ακμάζει. Σοσιαλδημοκράτες ηγέτες και δήμαρχοι από όλη την Τουρκία, και πέρα από αυτή, από το 'Αμστερνταμ στο Ζάγκρεμπ, δηλώνουν τη στήριξή τους μετά τη σύλληψή μου».

«Η επιβίωση της τουρκικής δημοκρατίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τους πολίτες της χώρας, αλλά για το μέλλον της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο», καταλήγει.



