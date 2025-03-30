Τουρκία: Εκκληση για ενότητα από τον Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κάλεσε σε ενότητα με αφορμή το Έιντ αλ-Φιτρ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, από τη φυλακή Σιλιβρί όπου κρατείται.

"Όσοι πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουμε να τιμήσουμε αυτή τη γιορτή κάνουν σοβαρό λάθος γιατί σίγουρα θα βρούμε έναν τρόπο να είμαστε μαζί! Θα πετύχουμε να είμαστε ενωμένοι σε αυτή τη γιορτή", είπε σε μήνυμα που ανάρτησαν στο X οι δικηγόροι του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), που αναμενόταν να είναι ο αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες κανονικά θα γίνουν το 2028, συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της διαφθοράς.

Η απόφαση αυτή οδήγησε στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας και σε μαζικές συλλήψεις σε όλη την Τουρκία.

