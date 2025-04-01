Δημοκρατικοί βουλευτές στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα έρευνα σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας γρίπης των πτηνών από τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον RFK Jr. και είδε το φως της δημοσιότητας.

Γνωστός αντιεμβολιαστής, ο Κένεντι έχει εκφράσει την αντίθεσή του στον εμβολιασμό οικόσιτων πτηνών για τον ιό. Αντιθέτως, υποστηρίζει πως πρέπει να επιτραπεί στον ιό να εξαπλωθεί στα πουλερικά, ώστε να ξεχωρίσουν εκείνα που είναι εκ φύσεως ανθεκτικά.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι αυτή η προσέγγιση ενέχει κινδύνους, όπως να μεταλλαχθεί ο ιός ώστε να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων και – στο χειρότερο σενάριο – να πυροδοτήσει πανδημία.

«Το να επιτρέψουμε στη γρίπη των πτηνών να ρημάξει κοπάδια σε όλη τη χώρα, είναι επικίνδυνο και απερίσκεπτο», υπογραμμίζεται στην επιστολή που έστειλαν Δημοκρατικοί βουλευτές στον Ρόμπερτ Κένεντι, ζητώντας ενημέρωση για τις θέσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύθηκε το υπουργείο Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.