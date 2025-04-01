Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο, στην πόλη Ντίσα. «Η σφοδρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κρατιδίου, Ρικισές Πατέλ, επισημαίνοντας πως η βιοτεχνία λειτουργούσε χωρίς άδεια.

#Breaking

A massive fire at an Indian #firework_factory in Gujarat collapses a three-story building — killing at least 13 as rescue efforts continue #Gujarat #India

An explosion in a firecracker factory in Gujarat’s #Banaskantha district led to the collapse of a three-story… pic.twitter.com/8VGaPW3nBT — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 1, 2025

«Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν διάσπαρτα σε αγρόκτημα που βρίσκεται 200-300 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο», αφηγήθηκε τοπικός αξιωματούχος.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ, εκδηλώσεις πάσης φύσεως και γάμους. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

Τον Φεβρουάριο του 2024, έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μάντια Πραντές (κεντρικά) στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Επτά μήνες αργότερα, άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ανάλογο δυστύχημα στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της βόρειας Ινδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.