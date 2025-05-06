Στις 15:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας) αναμένεται ο δεύτερος γύρος ψηφοφορίας για την εκλογή καγκελάριου μετά την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί καγκελάριος στην πρώτη. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικές διαβουλεύσεις των κομμάτων που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Μερτς.

Ο επικεφαλής του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ ανακοίνωσε ότι τα δημοκρατικά κόμματα συμφώνησαν για δεύτερη ψηφοφορία για καγκελάριο εντός της ημέρας.

«Πετύχαμε τώρα να υποβάλουμε αίτηση για δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να εκλέξουμε γρήγορα τον ομοσπονδιακό καγκελάριο», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ.

«Υποθέτω ότι η απαραίτητη πλειοψηφία θα υπάρχει πλέον στη δεύτερη ψηφοφορία για να γίνει ο Φρίντριχ Μερτς ο επόμενος καγκελάριος της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ο Γενς Σπαν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, απηύθυνε έκκληση στα κόμματα να στηρίξουν τον Φρίντριχ Μερτς, μετά την αποτυχία του να περάσει στον πρώτο γύρο. Θα τον προτείνουμε για καγκελάριο, δήλωσε.

«Ολόκληρη η Ευρώπη, ίσως ολόκληρος ο κόσμος, παρακολουθεί αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο Σπαν. «Καλώ όλους να γνωρίζουν αυτή την ιδιαίτερη ευθύνη».

Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες διαβεβαιώνουν ότι οι 18 διαρρροές δεν προήλθαν από το δικό τους στρατόπεδο και αφήνουν υπονοούμενα για την άλλη πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Μερτς απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 316 βουλευτών επί συνόλου 630 στην Buhdestag. Υπέρ του ψήφισαν 310 (ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD διαθέτει 328 βουλευτές), κατά 307, ενώ υπήρξαν 3 αποχές και μία άκυρη ψήφος. Από τη διαδικασία απουσίαζαν εννέα βουλευτές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο β΄ γύρος πρέπει να διεξαχθεί εντός 14 ημερών.

Για «ιστορική ήττα», «κρίση» και «βόμβα» έκαναν λόγο νωρίτερα τα γερμανικά ΜΜΕ σχολιάζοντας την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί σήμερα καγκελάριος.

«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (…) Είναι βόμβα (…) Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της χώρας. Ποτέ πριν δεν είχε αποτύχει υποψήφιος καγκελάριος στην εκλογή από την Bundestag» μετέδωσε νωρίτερα το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ενώ ο ιδιωτικός σταθμός n-tv ανέφερε προηγουμένως ότι «η είδηση έπεσε στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue ως μικρή βόμβα» και πρόσθεσε ότι «18 βουλευτές ρισκάρουν μια κρατική κρίση».

Το περιοδικό Der Spiegel έκανε νωρίτερα λόγο για «ιστορική ήττα» του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος «εξαπατήθηκε», όπως ανέφερε, από βουλευτές του μελλοντικού κυβερνητικού συνασπισμού του.

«Δεν φέρουμε ευθύνη για την αποτυχία του Μερτς. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν στην πλευρά του SPD» δήλωσε νωρίτερα η βουλευτής του SPD Μάγια Βάλσταϊν στο Phoenix, ενώ ο συνάδελφός της Ραλφ Στέγκνερ τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως κάποιος σοσιαλδημοκράτης ψήφισε κατά του Φρίντριχ Μερτς. «Δεν παρατήρησα τίποτα άλλο και δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι ψηφίσαμε ομόφωνα.

