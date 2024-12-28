Λοταρία στις ΗΠΑ: Τυχερός έγινε δισεκατομμυριούχος

Μετά από δύο συνεχόμενα τζακ ποτ και φρενίτιδα στις ΗΠΑ, ένας υπέρ-τυχερός κέρδισε σε λοταρία στις ΗΠΑ το αστρονομικό ποσό των 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το τυχερό δελτίο της λοταρίας Mega Millions πωλήθηκε στην Καλιφόρνια και ο τυχερός δεν έχει αποκαλυφθεί.

🚨#BREAKING: One extremely fortunate winner has hit the $1.22 billion Mega Millions jackpot with a ticket sold in California. pic.twitter.com/dg7kCFDdOk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 28, 2024

Ο νικητής μπορεί να επιλέξει:

- Να πάρει όλο το ποσό σε μηνιαίες δόσεις , σε βάθος 29 ετών ή

- Εφάπαξ να σηκώσει σχεδόν το μισό ποσό, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο, λίγο παραπάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στην κλήρωση που έγινε την παραμονή Χριστουγέννων βρέθηκαν 5 λαχνοί που κέρδιζαν τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο αλλά κανείς δεν είχε πετύχει το τζακ ποτ του ενός δισεκατομμυρίου. Έτσι, το τζακ ποτ της κλήρωσης της Παρασκευής, χθες, έδινε 1,22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για το πέμπτο μεγαλύτερο τζακπότ της αμερικανικής λοταρίας Mega Millions, που διαθέτει τους λαχνούς σε 45 αμερικανικές πολιτείες.

Το μεγαλύτερο τζακπότ ήταν ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο τυχερός λαχνός είχε επίσης πουληθεί στην Καλιφόρνια.

