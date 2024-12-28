Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπερτυχερός κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 1,22 δισ. δολαρίων σε λοταρία στις ΗΠΑ 

Το τυχερό δελτίο της Mega Millions πωλήθηκε στην Καλιφόρνια και ο τυχερός δισεκατομμυριούχος δεν έχει αποκαλυφθεί

Λοταρία στις ΗΠΑ: Τυχερός έγινε δισεκατομμυριούχος

Μετά από δύο συνεχόμενα τζακ ποτ και φρενίτιδα στις ΗΠΑ, ένας υπέρ-τυχερός κέρδισε σε λοταρία στις ΗΠΑ το αστρονομικό ποσό των 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το τυχερό δελτίο της λοταρίας Mega Millions πωλήθηκε στην Καλιφόρνια και ο τυχερός δεν έχει αποκαλυφθεί. 

Ο νικητής μπορεί να επιλέξει: 

- Να πάρει όλο το ποσό σε μηνιαίες δόσεις , σε βάθος 29 ετών ή 
- Εφάπαξ να σηκώσει σχεδόν το μισό ποσό, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο, λίγο παραπάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. 

Στην κλήρωση που έγινε την παραμονή Χριστουγέννων βρέθηκαν 5 λαχνοί που κέρδιζαν τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο αλλά κανείς δεν είχε πετύχει το τζακ ποτ του ενός δισεκατομμυρίου. Έτσι, το τζακ ποτ της κλήρωσης της Παρασκευής, χθες, έδινε 1,22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για το πέμπτο μεγαλύτερο τζακπότ της αμερικανικής λοταρίας Mega Millions, που διαθέτει τους λαχνούς σε 45 αμερικανικές πολιτείες.

Το μεγαλύτερο τζακπότ ήταν ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο τυχερός λαχνός είχε επίσης πουληθεί στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ λαχειο δισεκατομμυριούχος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark