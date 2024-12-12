Τουρκία: Ανάβει το «πράσινο» φως για συνάντηση του Οτσαλάν με Κούρδους του DEM

Μια ημέρα πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα, η τουρκική κυβέρνηση διέρρευσε ότι ανάβει το «πράσινο» φως για συνάντηση του ηγέτη του PKK Αμπντουλάχαν Οτσαλάν με Κούρδους επικεφαλής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM (Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας) αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε το ODATV μετά τις δηλώσεις του υπουργού (Δικαιοσύνης) Γιλμάζ Τουντς, εγκρίθηκε το αίτημα του κόμματος DEM για συνάντηση με τον Οτσαλάν, τον αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK. Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία του "εθνικού ανοίγματος"» αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό δίκτυο.

Ο εθνικιστής σύμμαχος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί πρότεινε τον περασμένο μήνα το DEM να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Οτσαλάν για να δοθεί τέλος σε 40 χρόνια συγκρούσεων.

Το DEM υπέβαλε αίτηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης στις 26 Νοεμβρίου για να συναντήσουν οι ηγέτες του τον Οτσαλάν, ο οποίος εκτίει ισόβια κάθειρξη στο νησί Ιμραλί, νότια της Κωνσταντινούπολης από το 1999. Οι συμπροεδρεύοντες του DEM θέλουν να έχουν συνομιλίες με τον Οτσαλάν για να ξεκινήσουν ένας διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και του PKK.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν για πρώτη φορά έπειτα από 43 μήνες στον φυλακισμένο ηγέτη του PKK να δεχτεί επίσκεψη στο νησί της Προποντίδας όπου κρατείται τα τελευταία 25 χρόνια.

Τον Οτσαλάν επισκέφθηκε ο ανιψιός του Ομέρ Οτσαλάν, βουλευτής του DEM.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.