Βίντεο σοκ από φυλακή της Νέας Υόρκη: Αφροαμερικανός κρατούμενος ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου

Σοκαριστικά βίντεο, στα οποία απαθανατίζεται η απάνθρωπη μεταχείριση αφροαμερικανού κρατούμενου, που πέθανε ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του από δεσμοφύλακες σε πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης,έδωσαν στη δηοσιότητα οι αρχές της πολιτείας.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου, σε φυλακή στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο κρατούμενος Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου, ενώ εξέτιε ποινή κάθειρξης 12 ετών για βίαια εγκλήματα.

Το περιστατικό συνέβη μετά την μεταφορά του Μπρουκς από το σωφρονιστικό ίδρυμα Mohawk στο σωφρονιστικό ίδρυμα Marcy, στις 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα νεκροψίας-νεκροτομής που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία εξαιτίας πίεσης στον λαιμό».

Αγρια κακοποίηση

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον κρατούμενο, με δεμένα τα χέρια και το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ τουλάχιστον έξι φυλακες γύρω του παρακολουθούν τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Επανειλημμένα, οι φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός κσι εμφανώς τραυματισμένος, ένας φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο....

Αργότερα, τα πλάνα τον δείχουν ξανά ξαπλωμένο στο κρεββάτι αλλά γυμνό από τη μέση και κάτω.

Στο τέλος, ο 43χρονος φαίνεται αναίσθητος πάνω στο νοσοκομειακό κρεβάτι ενώ ένας νεαρός με πολιτικά ρούχα - που παρακολούσε όλη την ώρα από την πόρτα - ελέγχει τον σφυγμό του.

Τα βίντεο δεν έχουν ήχο.

Οι κάμερες ήταν «αναμμένες» αλλά οι φύλακες «δεν τις είχαν ενεργοποιήσει κι έτσι κατέγραφαν χωρίς ήχο», εξήγησε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες είναι «σοκαριστικά και συνταρακτικά (...) δεν παίρνω ελαφρά τη δημοσιοποίησή τους, πάνω απ’ όλα την περίοδο των γιορτών», τόνισε η Λετίσια Τζέιμς, εξηγώντας πως πήρε την απόφαση για λόγους «διαφάνειας».

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν παρά ελάχιστες λεπτομέρειες για την υπόθεση τις ημέρες που ακολούθησαν.

Όμως η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο πως διέταξε να αποταχθούν οι 14 εργαζόμενοι της φυλακής που ενεπλάκησαν στη θανατηφόρα βία σε βάρος του Ρόμπερτ Μπρουκς.

«Δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε αυτούς που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, παραβιάζουν τον νόμο κι επιδίδονται σε αχρείαστη βία ή στοχευμένη κακοποίηση», τόνισε.

Οι ΗΠΑ συνταράσσονται συχνά από υποθέσεις υπέρμετρης βίας των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το 2020, ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ,46χρονου Αφροαμερικανού, από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός πιέζοντας τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.

