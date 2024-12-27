Η Άγκυρα επιτρέπει στο φιλοκουρδικό κόμμα DEM να επισκεφτεί τον Οτσαλάν

Η Τουρκία αποφάσισε να επιτρέψει στο φιλοκουρδικό κόμμα DEM να έχει πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες με τον ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή του, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη σε σχεδόν μια δεκαετία.

Το DEM ζήτησε την άδεια για την επίσκεψη τον περασμένο μήνα, αμέσως μετά την πρόταση ενός βασικού συμμάχου του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τον τερματισμό της 40χρονης σύγκρουσης μεταξύ του κράτους και του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) του Οτσαλάν.

Ο Οτσαλάν εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή στο νησί Ιμραλί, νότια της Κωνσταντινούπολης, από τη σύλληψή του πριν από 25 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.