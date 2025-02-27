Ισπανία: Συνελήφθη 24χρονος που έστελνε απειλητικά emails σε σχολεία

Ένας 24χρονος συνελήφθη σήμερα σε επαρχία της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία για emails που έστειλε σε σχολεία απειλώντας να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πολλά σχολεία στην πόλη Μπουνιόλ και τις γύρω περιοχές δεν λειτούργησαν σήμερα ή εκκενώθηκαν λόγω των απειλών αυτών, ανέφεραν οι αρχές.

«Από νωρίς το πρωί, τόσο η Πολιτική Προστασία όσο και η τοπική αστυνομία της Μπουνιόλ ελέγχουν και προστατεύουν όλα τα σχολικά κτίρια», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμος της πόλης αυτής. Πρόσθεσε πως τα σχολεία εκκενώθηκαν λόγω του συναγερμού, συνιστώντας ψυχραιμία στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

