Ο Τραμπ φλερτάρει με τον Πούτιν - Μπορεί o Στάρμερ να τον φέρει πιο κοντά στη Δύση;

Για την ώρα που έφτασε ώστε ο Βρετανός πρωθυπουργός να κάνει τη «κίνησή του», κάνει λόγο δημοσίευμα του CNN. Σημειώνεται πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασε στην Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσκεψη που ενδέχεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική πορεία των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας πέρασε μήνες για να δημιουργήσει προσεχτικά μια φιλική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το CNN σημειώνοντας πως «έχει στολίσει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ με κολακευτικά σχόλια ακόμη και πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Σήμερα, Πέμπτη, ο Στάρμερ θα μπορούσε επιτέλους να αποσπάσει κάτι «απτό» σε αντάλλαγμα. Η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση εξωτερικής πολιτικής μέχρι στιγμής για έναν ηγέτη που, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας, έχει αναδειχθεί ως ένας πιθανός γεφυρωτής: κάποιος που μπορεί να επηρεάσει τον Τραμπ σε σχέση με τις συγκρουσιακές του τάσεις και να του επικοινωνήσει ταυτόχρονα τις αγωνίες της Δύσης.

Το άλλο σενάριο είναι λιγότερο «ρόδινο»: ο Στάρμερ μπορεί να ανακαλύψει ότι η προσπάθειά του δεν είχε κανένα αντίκρυσμα. Ο ίδιος και ο Τραμπ δεν είναι «πολιτικοί σύντροφοι». Υπάρχει ένα έντονο χάσμα στις κοσμοθεωρίες τους. Ο Στάρμερ μιλάει για την «ιδιαίτερη σχέση» μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ με κάθε ευκαιρία. Ωστόσο, θέλουν διαφορετικά πράγματα.

«Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο», δήλωσε στο CNN η Claire Ainsley, πρώην εκτελεστική διευθύντρια πολιτικής του Στάρμερ. «(Η επίσκεψη) είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, και Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου».

Η επείγουσα κατάσταση σε σχέση με την Ουκρανία

Η στάση του Τραμπ για την Ουκρανία οδήγησε σε αβεβαιότητα αυτή τη διατλαντική συμμαχία αιώνων, όπως έχει κάνει με τόσες άλλες – συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής σχέσης με το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μετά βίας απάντησε στις εκκλήσεις της Ευρώπης, αποκλείοντας την ήπειρο από τις διαπραγματεύσεις για το τέλος της σύγκρουσης.

Ο Στάρμερ ακολουθεί τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, προσπαθώντας να «ξεμπερδέψει» αυτούς τους μπερδεμένους δεσμούς, και θα ετοιμάσει το έδαφος για το ταξίδι του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Και οι τρεις θέλουν να εξασφαλίσουν μια εκδοχή ειρήνης που θα είναι ικανοποιητική για την Ουκρανία και την Ευρώπη: μια εκδοχή που δεν ξεπουλά το κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος και που η Αμερική θα εργαστεί για να διατηρήσει.

Η Βρετανία και η Γαλλία ηγούνται των διπλωματικών προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας πιθανής ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, η οποία θα μπορούσε να εισέλθει στην Ουκρανία εάν συμφωνηθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά το σχέδιο εξαρτάται από μια αμερικανική παρουσία ασφαλείας: μια δύναμη υποστήριξης πιθανότατα με επίκεντρο μία αεροπορική δύναμη, με βάση μια γειτονική χώρα του ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία ή η Ρουμανία.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «η Ευρώπη θα βεβαιώσει ότι δεν θα συμβεί τίποτα» μετά τη συμφωνία. Ωστόσο, ο Στάρμερ επέμεινε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος μόνη της και ότι η αμερικανική υποστήριξη είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί ο Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά. Ο ίδιος το επανέλαβε και στην πτήση για την Ουάσιγκτον, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ήταν ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί ο Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά.

Ο Στάρμερ θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να συμπεριλάβει τον Ζελένσκι στις συνομιλίες για το μέλλον της χώρας του. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες αίτημα της Ευρώπης. Η ήπειρος ανησυχεί έντονα για μια συμφωνία υπέρ της Μόσχας η οποία θα επιβληθεί στον Ζελένσκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN το πρόβλημα του Στάρμερ είναι προφανές: Αυτή η επίσκεψη έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για αυτόν παρά για τον Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει λίγο χρόνο για τους Ευρωπαίους. Έχει απειλήσει να επιβάλει σημαντικούς δασμούς και γύρισε την πλάτη του στην αμερικανική εξωτερική πολιτική δεκαετιών, η οποία είχε θέσει την ασφάλεια της Ευρώπης στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Ο Στάρμερ χάρισε στον Τραμπ ένα σημαντικό δώρο πριν από το ταξίδι του, ανακοινώνοντας την Τρίτη ότι η Βρετανία θα αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2,5% έως το 2027 και στο 3% μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Αυτή είναι μια απροσδόκητη επιτάχυνση του στόχου της κυβέρνησής του και αντιπροσωπεύει τεράστιες δαπάνες. Ειδικοί, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο βρετανικός στρατός έχει εξαντληθεί πολύ.

«Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας για την εθνική ασφάλεια, γιατί μια πρόκληση γενεών απαιτεί μια αντίστοιχη απάντηση», είπε ο Στάρμερ καθώς αποκάλυψε τη νέα πολιτική. «Το θάρρος είναι αυτό που απαιτεί τώρα από εμάς η εποχή μας». Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, παραδέχτηκε το αυτονόητο: ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων επιτάχυναν αυτή την κίνηση.

Μια περίπλοκη σχέση

Οι σημερινές συνομιλίες θα «τεστάρουν» ευρύτερα τη διπλή προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρώπη έναντι του Τραμπ.

Από τη μία πλευρά, ο πιθανός επόμενος ηγέτης της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε μετά τη νίκη του στις εκλογές την Κυριακή ότι η Ευρώπη πρέπει να «αποκτήσει την ανεξαρτησία» από τις ΗΠΑ και επέκρινε τις «εξωφρενικές» αμερικανικές παρεμβάσεις στην πολιτική της χώρας του.

Από την άλλη, ο Στάρμερ, όπως ο Μακρόν και η Μελόνι είναι σταθερά στην άλλη ομάδα. Πιστεύει ότι εάν πειστεί ο Τραμπ, μπορεί να βγει από την «σφιχτή αγκαλιά» του Πούτιν.

Και υπάρχουν λίγοι άλλοι ηγέτες που μπορούν να το κάνουν. «Δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές στο άμεσο μέλλον. Έχουμε μια σταθερή, κεντροαριστερή κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, μπορούμε να διαδραματίσουμε αναπόσπαστο ρόλο σε αυτές τις συνομιλίες, με τρόπο που άλλοι ηγέτες ίσως δυσκολευτούν να το κάνουν», είπε η Ainsley, η πρώην επικεφαλής πολιτικής.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, μπορεί να υπάρξουν «άβολα» ερωτήματα για να απαντήσει ο Στάρμερ όταν αυτός και ο Τραμπ βρεθούν σε συνέντευξη Τύπου. Πολλά μέλη της κεντροαριστερής κυβέρνησής του έχουν καταδικάσει στο παρελθόν τον Τραμπ. Όταν ήταν βουλευτής της αντιπολίτευσης, ο ίδιος ο Στάρμερ είπε ότι η υποστήριξη του Τραμπ στον Μπόρις Τζόνσον έδειξε ότι ο Τζόνσον «δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο τότε υποψήφιος Τραμπ ανταπέδωσε τα πυρά, κατηγορώντας το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ για παρέμβαση στις εκλογές, αφού αποκαλύφθηκε ότι δεκάδες ακτιβιστές είχαν κάνει εκστρατεία υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Έκτοτε, ο Στάρμερ προσπαθεί να «ελέγξει» την όποια κριτική στον πρόεδρο από τους ανθρώπους του. Ωστόσο οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Τραμπ στη Γάζα και την Ουκρανία έχουν τρομοκρατήσει περισσότερο τους Εργατικούς.

«Η διπλωματία μέσω του Twitter δεν είναι η συνήθης προσέγγιση για τη διαχείριση περίπλοκων γεωπολιτικών ζητημάτων», είπε ένας βουλευτής στο CNN.

Σύμφωνα με τον CNN, η επίσκεψη του Στάρμερ είναι γενικότερα μια πρόκληση για την προσέγγισή του στις παγκόσμιες υποθέσεις. Ο πρωθυπουργός θέλει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Απεχθάνεται να επικρίνει τον Τραμπ, «αναθερμάνει» τη συνεργασία της Βρετανίας μετά το Brexit με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε φανερά το Κίεβο και ξεπάγωσε τους δεσμούς με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.