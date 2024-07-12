Η Τουρκία επιδιώκει τον περιορισμό συμφωνίας ύψους 23 εκατ. δολαρίων με τις ΗΠΑ, καθώς επιχειρεί να αγοράσει λιγότερα μαχητικά αεροσκάφη F-16, σύμφωνα με το Bloomberg. Συγχρόνως, επιζητά την επίτευξη συμφωνίας για να μπορέσει να κατασκευάσει μαχητικά αεροσκάφη σε τοπικό επίπεδο.

Η Άγκυρα κάνει προσπάθειες από το 2021 να αγοράσει 40 F-16 τελευταίας τεχνολογίας της Lockheed Martin Corp., 79 κιτ για να εκσυγχρονίσει το ήδη υπάρχον δυναμικό της, καθώς και εκατοντάδες βόμβες και πυραύλους. Οι ΗΠΑ ενέκριναν την αγορά φέτος, αφού η Τουρκία επικύρωσε την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, τώρα η Τουρκία επιδιώκει να αγοράσει λιγότερα αναβαθμισμένα σετ F-16 και λιγότερο εξοπλισμό για να εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια εν μέσω απαραίτητων περικοπών που εκτυλίσσονται στο εσωτερικό της, σύμφωνα με πηγές που ασχολούνται με τον οικονομικό σχεδιασμό και μίλησαν ανώνυμα στο Bloomberg.

Τι απαντά η Άγκυρα

Η χώρα φαίνεται ότι αποσκοπεί να αναπτύξει τη βιομηχανία στρατιωτικής αεροπορίας της, ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποιες ανάγκες της. Τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια αναθεώρησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέφυγε την ερώτηση, απαντώντας ότι «το θέμα σχετικά με αυτά τα ανταλλακτικά είναι κάτι που συζητάμε πάντα».

«Η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει F-16 εξυπηρέτησε πολιτικούς στόχους, προκειμένου να γίνει έναρξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νιχάτ Αλί Οζτζάν, υπεύθυνος στρατηγικής στο Ίδρυμα Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής στην Άγκυρα. «Έχοντας την υπογραφή της Ουάσιγκτον, η Τουρκία αξιολογεί τώρα τις ανάγκες της από τεχνική, στρατιωτική και οικονομική άποψη».

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Άγκυρα να αποσύρει τα ξεπερασμένης τεχνολογίας τζετ F-4 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο των F-16 προσωρινώς μέχρι η χώρα να είναι σε θέση να αναπτύξει δικά της πολεμικά αεροπλάνα.

Αντίποινα των ΗΠΑ στην Τουρκία για την αγορά του ρωσικού S-400

Οι ΗΠΑ εμπόδισαν την Τουρκία από το να αγοράσει το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος της Lockheed, το F-35, ως αντίποινα για την απόφασή της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Η Άγκυρα ήταν υποστηρικτής των F-35 και το σχέδιό της να αγοράσει περίπου 100 τζετ την έκανε έναν από τους τέσσερις κορυφαίους ξένους πελάτες μαχητικής τεχνολογίας.

Η Άγκυρα επιδιώκει να άρουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις στην αμυντική τους βιομηχανία, αλλά από πλευράς της αρνήθηκε να απορρίψει το ρωσικό σύστημα S-400. Έδειξε ετοιμότητα να προβεί σε συμβιβασμό με την Ουάσιγκτον. Τα μέλη του ΝΑΤΟ ανησυχούν ότι το σύστημα S-400 μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Οι ΗΠΑ έβαλαν στοπ σε 10 τουρκικές εταιρείες οι οποίες ήταν έτοιμες να κατασκευάσουν τμήματα των F-35, αξίας 12 δισ. δολ., συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής ατράκτου που παράγεται από την Turkish Aerospace Industries, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Government το 2018.

Πηγή: Bloomberg

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.