Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Ντονέτσκ - 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας , δήλωσε ο κυβερνήτης.

Στην πόλη Μιρνοχράντ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από την επίθεση κοντά σε ένα διοικητικό κτίριο και μια στάση λεωφορείου, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Μια ξεχωριστή επίθεση που έπληξε μια επιχείρηση στην πόλη Κοστιαντίνιβκα προκάλεσε τον θάνατο δύο αμάχων και τον τραυματισμό άλλων τριών, πρόσθεσε.

Εικόνες από τις τοποθεσίες των επιθέσων που δημοσίευσαν οι τοπικές αρχές δείχνουν κατεστραμμένες προσόψεις κτιρίων και ένα λεωφορείο με σπασμένα τζάμια. Φαίνεται επίσης και ένα καμένο αυτοκίνητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

