Σε δύο διαφορετικά μέρη εθεάθησαν καρχαρίες στα ανοικτά των Rockaways και αναγκαστικά απαγορεύθηε η κολύμβηση σε κάποια σημεία σε παραλίες της πόλης την Πέμπτη, δήλωσαν οι αρχές στο nypost.com.

Ο πρώτος καρχαρίας επιβεβαιώθηκε στην παραλία 86th Street γύρω στη 13:20, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος Πάρκων και Αναψυχής της Νέας Υόρκης.

Be Advised! Our drones have sighted a shark at Rockaway Beach. Beach will be closed from Beach 58th to Beach 81st. Our drones will continue to monitor the waters for any other shark sightings or swimmers in distress. Our goal is to keep the public safe and with new and improving… pic.twitter.com/azGxyKdcqH — NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) July 11, 2024

Η παραλία έκλεισε για τους κολυμβητές για ένα μίλι προς κάθε κατεύθυνση, από την παραλία 64 έως την παραλία 104th Street, και άνοιξε μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του τμήματος.

Σε ορισμένα σημεία φαίνεται μόνο το δυσοίωνο ραχιαίο πτερύγιο του, όπως απεικονίζεται σε βίντεο.

Ένας άλλος καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά στην παραλία 61st Street γύρω στις 14:45, είπε η NYC Parks.

Τη στιγμή που θαμώνες της παραλίας συνέρρεαν στον ωκεανό για να νικήσουν τη ζέστη της πόλης, εντοπίστηκαν οι καρχαρίες να κολυμπούν στις θάλασσες. Η θερμοκρασία έφτασε τους 89 βαθμούς (Φαρενάιτ, δηλαδή γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου) και άγγιξε τους 92 βαθμούς, την Πέμπτη, σύμφωνα με το Fox Weather.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το NYPD είπε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα νερά για καρχαρίες ή για κολυμβητές που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το κοινό ασφαλές και με τη νέα βελτιωμένη τεχνολογία των drone είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Αναπληρωτής Επίτροπος Επιχειρήσεων του NYPD Kaz Daughtry.

