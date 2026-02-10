Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη εστιάζει στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με θετική ατζέντα από την Αθήνα, αλλά και σαφείς «κόκκινες γραμμές» βάσει διεθνούς δικαίου.

Η ατζέντα περιλαμβάνει μεταναστευτικό, συνεργασία στην πολιτική προστασία, οικονομία, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και πολιτισμό, ενώ το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν είναι στην ατζέντα αλλά μπορεί να συζητηθεί αν τεθεί.

Συζητήσεις θα γίνουν επίσης για την πρόοδο στη συνεργασία των δύο χωρών τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, όπως η Ουκρανία, το Ιράν και η Μέση Ανατολή.

Στην τελική ευθεία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα οι δύο πλευρές έχουν προετοιμάσει τις θέσεις τους. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας η Αθήνα έχει συγκεκριμένη θετική ατζέντα, αλλά και σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η θέση της Αθήνας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα επικεντρωθεί στα διμερή ζητήματα, τονίζει η ελληνική πλευρά. Η ατζέντα περιλαμβάνει το μεταναστευτικό, συνεργασία στην πολιτική προστασία, συνεργασία στην οικονομία και τις εμπορικές συναλλαγές, συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και σε θέματα πολιτισμού. Το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν είναι στην ατζέντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, εάν τεθεί θα συζητηθεί. Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου σύμφωνα με την Αθήνα είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ούτως ώστε να εκτονώνονται δυνητικές κρίσεις, θα τεθεί επί τάπητος και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συνεργασία των δύο χωρών τα τελευταία δυο χρόνια, ενώ αναμένεται να συζητηθούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η στάση της Άγκυρας

Στην Τουρκία αναμένουν με αγωνία την επίσκεψη Μητσοτάκη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Έχει καθυστερήσει ένα χρόνο αυτό το ταξίδι, αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι στη γείτονα. Δίνουν έμφαση ότι πολλοί υπουργοί και από τις δυο χώρες θα συναντηθούν θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρχει συνεργασία σε πολλούς τομείς. Δεν προσδοκούν πάντως κάτι μεγάλο, αν και δεν αποκλείουν κάποια θετική εξέλιξη για το μέλλον.



Σε ό,τι αφορά το χρονίζον θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας δεν μπορεί να συζητηθεί σε βάθος στο πλαίσιο του Συμβουλίου εκτιμούν, και δηλώνουν ότι επίσης επιθυμούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασία στα χαμηλής πολιτικής θέματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Η ελληνική αποστολή

Στην ελληνική αποστολή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Συνεδρίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.