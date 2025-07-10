Στο πλαίσιο της καταστολής, μέσω της δικαιοσύνης, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, CHP, η τουρκική οικονομική αστυνομία συνέλαβε ακόμα έναν δήμαρχο.

Πρόκειται για τον Οζγκούρ Καμπανταγί, τον δήμαρχο της μικρής πόλης Σιλέ (Χηλή), βορειοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren, εκτός από τον δήμαρχο συνελήφθησαν και άλλοι δημοτικοί αξιωματούχοι.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı! CHP'den ilk tepki!



CHP'li Ali Mahir Başarır:



➡️15. belediye başkanımız gözaltına alınan



➡️Önce alıyorlar insanları, algı yaratıyorlar, tutukluyorlar. Sonra delil toplamaya çalışıyorlar https://t.co/Efpoxd5ENg pic.twitter.com/FShWe5A4lk — Halk TV (@halktvcomtr) July 10, 2025

Εκτός από το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Οζγκιούρ Καμπάνταγι, η εισαγγελία της Τουρκίας ζητά τη σύλληψη άλλων πέντε ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πριν δύο ημέρες, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε τον δήμαρχο της Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτσέκ, λόγω της σύλληψής του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την 1η Ιουλίου είχε συλληφθεί επίσης ο τέως δήμαρχος Σμύρνης Τούντς Σογιέρ, στο πλαίσιο εντάλματος εις βάρος 157 στελεχών του δήμου και του CHP.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα συλλήψεων δημάρχων και στελεχών του CHP, μετά τη σύλληψη στις 19 Μαρτίου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο Καμπανταγί είναι ο 16ος δήμαρχος του κόμματος που συλλαμβάνεται από τις τουρκικές αρχές μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Μέχρι στιγμής προφυλακισμένοι βρίσκονται 16 δήμαρχοι του CHP και ένας ακόμη βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.

Μαζί με τη σημερινή, συνολικά έχουν γίνει αστυνομικές επιχειρήσεις σε 18 δήμους που ελέγχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

