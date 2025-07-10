Λογαριασμός
Άλλος ένας δήμαρχος της αντιπολίτευσης - ο 16ος - συνελήφθη στην Τουρκία για διαφθορά

Ο Οζγκιούρ Καμπάνταγι και άλλα 5 άτομα συνελήφθησαν το πλαίσιο των ερευνών για εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς

UPDATE: 12:44
CHP

Στο πλαίσιο της καταστολής, μέσω της δικαιοσύνης, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, CHP, η τουρκική οικονομική αστυνομία συνέλαβε ακόμα έναν δήμαρχο.

Πρόκειται για τον Οζγκούρ Καμπανταγί, τον δήμαρχο της μικρής πόλης Σιλέ (Χηλή), βορειοανατολικά της Κωνσταντινούπολης. 

Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren, εκτός από τον δήμαρχο συνελήφθησαν και άλλοι δημοτικοί αξιωματούχοι.

Εκτός από το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του  Οζγκιούρ Καμπάνταγι, η εισαγγελία της Τουρκίας ζητά τη σύλληψη άλλων πέντε ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πριν δύο ημέρες, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε τον δήμαρχο της Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτσέκ, λόγω της σύλληψής του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την 1η Ιουλίου είχε συλληφθεί επίσης ο τέως δήμαρχος Σμύρνης Τούντς Σογιέρ, στο πλαίσιο εντάλματος εις βάρος 157 στελεχών του δήμου και του CHP. 

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα συλλήψεων δημάρχων και στελεχών του CHP, μετά τη σύλληψη στις 19 Μαρτίου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο Καμπανταγί είναι ο 16ος δήμαρχος του κόμματος που συλλαμβάνεται από τις τουρκικές αρχές μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. 

Μέχρι στιγμής προφυλακισμένοι βρίσκονται 16 δήμαρχοι του CHP και ένας ακόμη βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.

Μαζί με τη σημερινή, συνολικά έχουν γίνει αστυνομικές επιχειρήσεις σε 18 δήμους που ελέγχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

