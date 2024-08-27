Δημοπρατούνται τα δαχτυλίδια του Έλβις Πρίσλεϊ

Σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα από τους κόσμους της μουσικής και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων χρυσά δακτυλίδια που ανήκαν στον Έλβις Πρίσλεϊ και μια επιστολή που έγραψε ο ιδρυτής των Beach Boy Μπράιαν Γουίλσον, θα βγουν στο σφυρί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η δημοπρασία με τίτλο "Artifacts of Hollywood & Music", την οποία οργανώνει ο οίκος Kruse GWS Auctions, παρουσιάζει σχεδόν 400 αντικείμενα, που ανήκαν μεταξύ άλλων στον Prince, στην Aaliyah και την Αμπιγκέιλ Φόλγκερ, μια κληρονόμο που υπήρξε θύμα του δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον και των συνεργών του.

«Η συγκεκριμένη δημοπρασία έχει ορισμένα αρκετά δυνατά αντικείμενα αναφορικά με τις συναισθηματικές διασυνδέσεις για τους ανθρώπους», δήλωσε η Μπριγκίτ Κρουζ, εκ των διοργανωτών της πώλησης.

«Υπάρχει αυτό το στοιχείο της τραγωδίας και των ειδώλων που μας εγκαταλείπουν πολύ νωρίς».

Ανάμεσα στα κορυφαία εκθέματα είναι αντικείμενα που ανήκαν στον Πρίσλεϊ, για παράδειγμα ένα μικρόφωνο από την κατοικία του τραγουδιστή στο Λας Βέγκας, ένα μπουκαλάκι χαπιών με ημερομηνία Μάρτιος του 1977 και δύο μοναδικά χρυσά δακτυλίδια, η τιμή των οποίων αναμένεται να φθάσει μεταξύ 35.000 έως και 60.000 δολαρίων.

Τα κοσμήματα που ανήκαν στον Έλβις Πρίσλεϊ, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 1977, «συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένει ένα από τα πλέον ισχυρά περιουσιακά στοιχεία στον πλανήτη», τόνισε η Κρουζ.

Άλλο ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτής της δημοπρασίας είναι μια χειρόγραφη επιστολή από τον Μπράιαν Γουίλσον προς το μέλος του συγκροτήματός του των Beach Boys και ξάδελφο Μάικ Λαβ, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 10.000 δολάρια.

Η διαδικτυακή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

