Σκηνές «Νονού», ή Σοπράνος, στη Ρώμη… Η «οικογένεια Καζαμόνικα», ένα συνδικάτο τύπου μαφίας που δρα στη Ρώμη και γύρω από αυτήν, κατηγορήθηκε για ένα μαύρο φέρετρο που αφέθηκε την Κυριακή μπροστά από την κατοικία μιας ακτιβίστριας που αγωνίζεται κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Η ακτιβίστρια, Τιτσιάνα Ρόντσιο, είναι πρόεδρος της ομάδας κατά της μαφίας ονόματι «Toripiubella», η οποία πήρε το όνομά της από τη γειτονιά Tor Bella Monaca όπου βρίσκονταν οι κύριες επαύλεις των Καζαμόνικα, μέχρι που κατεδαφίστηκαν από τη δημοτική αρχή το 2018 και το 2019. Κατά την κατεδάφιση εντοπίστηκε αμύθητος θησαυρός από κοσμήματα, έργα τέχνης αλλά και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.



Η Ρόντσιο είπε ότι είδε το φέρετρο, και ότι οι συνεργάτες της έστειλαν φωτογραφίες του, αλλά ότι δεν κατάλαβε αμέσως ότι προοριζόταν ως απειλή για εκείνη.



«Δεν φοβάμαι, προχωρώ», είπε ο Ρόντσιο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Αυτές είναι ανόητες χειρονομίες που μας θυμώνουν ακόμη περισσότερο, και θέλουμε να αγωνιστούμε».

H Τιτσιάνα Ρόντσιο /ΑP



Η αστυνομία της Ρώμης είπε στο CNN τη Δευτέρα ότι το φέρετρο εξετάζεται για δακτυλικά αποτυπώματα. Η Toripiubella, η ακτιβιστική ομάδα της Ρόντσιο, είπε στο CNN ότι δεν θα προβούν σε δημόσια δήλωση, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



Η Ρόντσιο έχει καταγγείλει αρκετά μέλη της οικογένειας στο παρελθόν. Ενώ έχουν διαρρήξει πολλές φορές το σπίτι και το γραφείο της, σχολίασε στην εφημερίδα La Repubblica ότι «δεν βρίσκεις κάθε μέρα ένα φέρετρο κάτω από το σπίτι σου».



Κόμματα και φορείς καταδίκασαν την απόπειρα εκφοβισμού της ακτιβίστριας.



Οι Καζαμόνικα αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας από την Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας της Ιταλίας, ή DIA, τη δεκαετία του 1970. Συχνά συνδέονται με εκβιασμό, και τοκογλυφία, αλλά έχουν επίσης εμπλακεί σε απειλές όπως αυτή κατά της Ρόντσιο – και υποθέσεις δολοφονίας. Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 1.000 μέλη.



Η εγκληματική ομάδα έγινε πρωτοσέλιδο το 2015, όταν οι αρχές της Ρώμης της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει μια προκλητικής χλιδής κηδεία για τον πατριάρχη της οικογένειας, Βιτόριο Καζαμόνικα, που περιελάμβανε μια άμαξα για το φέρετρό του και ένα ελικόπτερο που έριχνε ροδοπέταλα πάνω από τη γειτονιά Tor Bella Monaca.



Μάλιστα, η δημόσια κηδεία διέθετε αστυνομική προστασία και μια μπάντα έξω από την εκκλησία που έπαιζε εμβατήρια από την… τριλογία του Νονού.

