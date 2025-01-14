Χέγκσεθ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει

Σε εξέλιξη είναι στη Γερουσία των ΗΠΑ είναι οι ακροάσεις των υποψήφιων μελών της κυβέρνησης του νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει καιρό, και θα είναι δύσκολη για κάποια αμφιλεγόμενα πρόσωπα, με πρώτο τον Πιτ Χέγκσεθ που έχει επιλεχθεί για το υπουργείο Άμυνας και αυτή την ώρα δέχεται ερωτήσεις από γερουσιαστές.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο διορισμός υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, έπειτα από την ακρόασή τους από την αρμόδια επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο Χέγκσεθ έκανε μια εναρκτήρια δήλωση στην επιτροπή, περιγράφοντας το όραμά του για τον θώκο, και υποστηρίζοντας ότι το υπόβαθρό του - ενώ διαφέρει από τους προηγούμενους ηγέτες του Πενταγώνου - είναι ένα πλεονέκτημα.



Αναγνώρισε ότι δεν έχει τα βιογραφικά των προηγούμενων υπουργών Άμυνας, ωστόσο είπε ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι «ήρθε η ώρα να δώσει το πηδάλιο σε κάποιον που έχει σκόνη στις μπότες του».



Ο Χέγκσεθ επανέλαβε τις ιδέες που περιέγραψε στο βιβλίο του «Πόλεμος εναντίον πολεμιστών». «Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε για αυτή τη θέση, η κύρια εντολή που μου έδωσε ήταν να επαναφέρω την κουλτούρα των πολεμιστών στο Υπουργείο Άμυνας».



Αν αναλάβω υπουργός Άμυνας θα υπάρξει λογοδοσία στο Πεντάγωνο, διεμήνυ. «Αυτός, όπως και εγώ, θέλει ένα Πεντάγωνο επικεντρωμένο με ακρίβεια λέιζερ στη ‘’φονικότητα’’, την αξιοκρατία, στον πόλεμο, την υπευθυνότητα και την ετοιμότητα», είπε ο Χέγκσεθ.



«Πρώτα και κύρια, θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στην «αποτροπή από φήμη».



«Δεν είμαστε Ρεπουμπλικάνοι, δεν είμαστε δημοκράτες, είμαστε Αμερικανοί πολεμιστές», είπε ο Χέγκσεθ.



«Ο πρόεδρος μου έδωσε ένα σαφές όραμα και θα το εκτελέσω», συνέχισε. «Έχω δώσει όρκο στο Σύνταγμα στο παρελθόν και —αν (η υποψηφιότητά μου) επιβεβαιωθεί— θα το ξανακάνω περήφανα».

Δυσφήμιση

«Υπήρξε μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης που ενορχηστρώθηκε στα μέσα ενημέρωσης εναντίον μας», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, μιλώντας στους γερουσιαστές.



«Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος», παραδέχθηκε, αλλά πρόσθεσε ότι είχε σωθεί από τον «Ιησού και την Τζένη», τη σύζυγό του, την οποία παντρεύτηκε το 2019.

Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, ο 44χρονος πρώην ταγματάρχης είπε ότι ο Τραμπ έχει «καταστήσει πολύ σαφές» ότι θα ήθελε να δει ένα τέλος σε «αυτή τη σύγκρουση».

«Ξέρουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος», είπε ο Χέγκσεθ. «Γνωρίζουμε ποιος είναι ο ‘’καλός’’. Θα θέλαμε να δούμε (λύση) όσο το δυνατόν πιο επωφελέή ια τους Ουκρανούς, αλλά αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Διακρίσεις στο στράτευμα

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι επιμένει στις διακρίσεις ανδρών – γυναικών στο στράτευμα, επέμεινε ότι «στο πεδίο της μάχης, το βάρος του εξοπλισμού δεν αλλάζει», τονίζοντας ότι «είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, πρέπει να πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα».



Ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι «τίποτα άλλο εκτός από την εκτέλεση της αποστολής» δεν πρέπει να είναι παράγοντας.

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι «το μόνο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του είναι ο πολεμιστής, που αποτρέπει τους πολέμους» και «κερδίζει πολέμους».



Πηγή: skai.gr

