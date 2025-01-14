Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ζήτησε τη διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοψηφίσματος για να διαπιστωθεί αν έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας του λαού.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, για να διενεργηθεί δημοψήφισμα απαιτείται να καταθέσουν σχετικό αίτημα τα 2/3 των βουλευτών. Το σερβικό κοινοβούλιο απαρτίζεται από 250 βουλευτές.

Ο Βούτσιτς κάλεσε την αντιπολίτευση να συγκεντρώσει 67 υπογραφές βουλευτών και το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) τις υπόλοιπες 100 υπογραφές.

Η πρόεδρος της βουλής Άννα Μπρνάμπιτς ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη το κόμμα της (SNS) θα καταθέσει 100 υπογραφές για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Στο διάγγελμά του, ο Βούτσιτς αναφέρει ότι καταφεύγει στη λαϊκή ετυμηγορία εξαιτίας «των συντονισμένων προσπαθειών που γίνονται από το εσωτερικό και το εξωτερικό» για την ανατροπή του. Θεωρεί εκδήλωση αμφισβήτησης του ιδίου τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων κατά την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024. Ανέφερε ότι αφορμή για να ζητήσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τη συγκεκριμένη στιγμή στάθηκε δημοσκόπηση που δημοσίευσε η ΜΚΟ ΄΄ CRTA΄΄ (Center for Research, Transparency and Accountability) όπου φαίνεται ότι το 52% των πολιτών δεν θα έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στον Βούτσιτς εάν σήμερα γινόταν δημοψήφισμα.

Ο πρόεδρος της Σερβίας διαβεβαίωσε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα του συμβουλευτικού δημοψηφίσματος και εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη του λαού, θα παραιτηθεί.

Σημειώνεται ότι το συμβουλευτικό ή γνωμοδοτικό δημοψήφισμα αποτελεί άτυπη διαδικασία και το αποτέλεσμά του δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

