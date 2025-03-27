Τουρκία: 10ήμερη αναστολή μετάδοσης σε αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό

Δεκαήμερη αναστολή μετάδοσης επιβλήθηκε σήμερα Πέμπτη σε έναν φιλικά προσκείμενο στην αντιπολίτευση τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό για «υποκίνηση δημόσιου μίσους και εχθρότητας», ανακοίνωσε η τουρκική αρχή εποπτείας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων RTÜK, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Το Sözcü TV, στο οποίο επιβλήθηκε προσφάτως πρόστιμο, «καταδικάστηκε σε 10ήμερη αναστολή μετάδοσης», τόνισε η αρχή, απειλώντας ότι θα ανακαλέσει την άδεια του τηλεοπτικού σταθμού «αν επαναληφθούν οι παραβιάσεις».

Το RTÜK επέβαλε επίσης πρόστιμα και ανέστειλε ορισμένα προγράμματα σε τρεις άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς επικριτικούς στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Halk TV, πέντε από τους δημοσιογράφους του οποίου συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου με κατηγορία απόπειρας επιρροής της δικαιοσύνης. Οι δημοσιογράφοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Οι πιο αυστηρές κυρώσεις στην ιστορία του (...) υιοθετήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου του RTÜK», καταδίκασε με ανάρτηση στο Χ ο Ιλχάν Τακτσί, μέλος του RTÜK που διορίστηκε από την αντιπολίτευση.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έντεκα δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, μετά την έναρξη των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που πυροδοτήθηκαν από τη σύλληψη και την προφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Έξι από αυτούς τους συλληφθέντες δημοσιογράφους αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα από φυλακή της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου επρόκειτο να αποφυλακιστεί αργότερα σήμερα. Δύο άλλοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι αφού είχαν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου εξακολουθούν να παραμένουν υπό κράτηση δύο δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την τουρκική ένωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Το BBC κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα ότι ανταποκριτής του Μαρκ Λόουεν απελάθηκε από την Τουρκία, αφού οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι συνιστά «απειλή για τη δημόσια τάξη» στη χώρα.

Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία ενώ κάλυπταν τις διαδηλώσεις που έχουν απαγορευτεί από τις αρχές σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

