Τουλάχιστον ένας νεκρός και δέκα τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Χάρκοβο

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια πολυκατοικίας που επλήγη σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

«Λόγω της εχθρικής επίθεσης, τμήμα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι του Χαρκόβου καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρακείμενη κατοικία υπέστη επίσης ζημιές», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Σινιεχούμποφ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Υπάρχει ένας νεκρός. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο αγοριών – ηλικίας 6 και 11 ετών – και μιας 17χρονης κοπέλας», συμπλήρωσε.

Ο Σινιεχούμποφ εκτίμησε πως περίπου δέκα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους.

Στην πόλη Τσουχούιβ, της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Χαλίνα Μινάεβα ενημέρωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «επίθεσης drone» σε σπίτι σε κεντρική συνοικία της πόλης.

Στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ένα βρέφος τραυματίστηκε εξαιτίας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, όπως έγινε γνωστό από τον περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ.

