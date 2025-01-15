Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε απόψε πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να επιβεβαιώνουν πως εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε αυτήν την περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε τρεις πυραύλους εναντίον του καταυλισμού, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA), το οποίο μεταδίδει πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας 15χρονος.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, διεξήχθη συντονισμένη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού με την Σιν Μπετ (την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ) στον καταυλισμό της Τζενίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

