Για να σώσετε τον πλανήτη, σταματήστε να τρώτε βοδινό κρέας ελευθέρας βοσκής

Είναι λίγο αργά για τα New Year’s resolutions του 2025. Αλλά σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ακόμα σκέφτεστε ποιους κανόνες να υιοθετήσετε και ποιες απολαύσεις να εγκαταλείψετε στο όνομα ενός ανώτερου σκοπού, θέλω να βάλω μια ανορθόδοξη επιλογή στη λίστα: Για να σώσετε τον κόσμο από την κλιματική αλλαγή, σταματήστε να τρώτε βιολογικά. Δηλαδή, αν πιστεύετε πραγματικά ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας κλιματικής καταστροφής, κόψτε τη μπριζόλα που τρέφεται με γρασίδι, ελευθέρας βοσκής, χωρίς ορμόνες, χαρούμενη αγελάδα.

Βασικά, θα ήταν καλύτερο για το περιβάλλον αν ο κόσμος απέφευγε την μπριζόλα και το αρνί εντελώς. Κάτι τέτοιο θα περιόριζε τα ρεψίματα μεθανίου ενώ θα μείωνε μια από τις κύριες αιτίες της αποψίλωσης των δασών, η οποία απελευθερώνει τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η παραγωγή βοείου κρέατος παράγει 310 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό πρωτεΐνης - κατά μέσο όρο επτά φορές περισσότερο από το κοτόπουλο.

Αλλά ο τερματισμός της κατανάλωσης βοείου κρέατος δεν θα συμβεί σύντομα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κρέας. Εάν οι κάτοικοι του Μπρούκλιν, του Μπέρκλεϋ και άλλων περιοχών σε όλο τον κόσμο μείωναν την πρόσληψη βοείου κρέατος, πολλοί άνθρωποι σε λιγότερο προνομιακά μέρη θα μπορούσαν να παραγγείλουν μια μπριζόλα λόγω της πτώσης των τιμών.

Μια δεύτερη καλύτερη λύση, λοιπόν, θα ήταν να αφήσουμε την ειδυλλιακή εικόνα μιας οικογενειακής φάρμας που όλοι έχουμε κάπου στο μυαλό μας - ενός αγρότη ντυμένου με τζιν που περπατά από έναν αχυρώνα σε ένα λιβάδι, φωνάζοντας τα ονόματα των καλοθρεμμένων αγελάδων του. Αντίθετα, πρέπει να αντιληφθούμε την πραγματικότητα που λέει ότι η δουλειά αυτού του ανθρώπου προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στο κλίμα ανά κιλό βοείου κρέατος από ό,τι οι εταιρικές φάρμες. Οι φάρμες εργοστασίων όπου οι αγελάδες δεν έχουν ονόματα και αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και παχαίνουν με κτηνοτροφικές τροφές χωρίς βοσκοτόπια, είναι καλύτερες για το περιβάλλον.

Οι αγελάδες που τρέφονται με χόρτο αναπτύσσονται πιο αργά από εκείνες που έχουν καταναλώνουν σιτηρά, και ρεύονται μεθάνιο. Επιπλέον, οι βιολογικές ζωοτροφές απαιτούν επίσης περισσότερη γη για παραγωγή, ενθαρρύνοντας περαιτέρω την αποψίλωση των δασών. Μια αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων πολλών μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων με ζώα που τρέφονταν με χόρτο, βιολογικά και ελευθέρας βοσκής χρησιμοποιούσαν περισσότερη γη ανά γραμμάριο πρωτεΐνης και εκπέμπουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου στο 70% των περιπτώσεων.

Υπάρχουν, σίγουρα, άλλοι λόγοι για να προτιμήσετε το βιολογικό κρέας. Οι αγελάδες στις εργοστασιακές φάρμες τρέφονται με πολύ περισσότερα αντιβιοτικά. Αν οι περισσότεροι από εμάς έτρωγαν ζώα που τρέφονταν με χόρτο, η μικροβιακή αντοχή μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, όσον αφορά τον αντίκτυπο στο κλίμα, η χρήση γης υπερισχύει κάθε άλλης σκέψης: Η διατροφή δισεκατομμυρίων ανθρώπων με βιολογικό κρέας και λαχανικά θα απαιτούσε μια τεράστια επέκταση του αποτυπώματος της γεωργίας.

Αυτό δεν αφορά μόνο το βόειο, παρεμπιπτόντως. Ισχύει για όλα τα φαγητά μας. Πράγματι, η γεωργία ευθύνεται για πάνω από το 25% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και η αποψίλωση των δασών, η οποία μετατρέπει τα ιθαγενή δάση που είναι ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση άνθρακα από τον αέρα σε βοσκότοπους και καλλιέργειες, οφείλεται στη γεωργία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το 38% της γης στον κόσμο είναι αφιερωμένο στη γεωργία. Περίπου το ένα τρίτο αυτού αφιερώνεται σε καλλιέργειες και τα δύο τρίτα σε βοσκότοπους και λιβάδια για τα ζώα.

Η αντίδραση στο Big Ag και τη βιομηχανοποιημένη προσέγγισή του στα τρόφιμα με μεγάλη ποσότητα λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων αγνοεί κατά κάποιο τρόπο πόσο αποτελεσματικό ήταν στη μείωση του αντίκτυπου της παραγωγής τροφίμων στα φυσικά οικοσυστήματα. Το 1961, 0,45 εκτάρια αφιερώθηκαν σε καλλιέργειες για κάθε άτομο στον πλανήτη. Μέχρι το 2016 είχε μειωθεί σε 0,21 εκτάρια, σύμφωνα με τον FAO.

Αλλά ένας όλο και αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να τραφεί. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 21%, στα 7,7 δισεκατομμύρια, η παγκόσμια καλλιεργήσιμη έκταση επεκτάθηκε κατά 9% από το 2003 έως το 2019, σε 1,24 δισεκατομμύρια εκτάρια. Και ο ρυθμός επέκτασης έχει επιταχυνθεί απότομα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Έρευνα από το WRI διαπίστωσε ότι με βάση τις τρέχουσες τάσεις, γη διπλάσια από την Ινδία θα χρησιμοποιηθεί για τη γεωργία μεταξύ 2010 και 2050. Ο κόσμος χρειάζεται απεγνωσμένα να παράγει περισσότερα τρόφιμα σε λιγότερη γη.

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί η πίεση στη γη, από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέχρι την κατανάλωση λιγότερου κρέατος και την ανάπτυξη λιγότερων βιοκαυσίμων. Αλλά η αναβίωση της οικογενειακής φάρμας δεν είναι μεταξύ αυτών. Η γεωργία χρειάζεται περισσότερη επιστήμη - περισσότερες καλλιέργειες υψηλής τεχνολογίας, λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα. Χρειάζεται περισσότερη γενετική μηχανική, όχι λιγότερη.

Εν τω μεταξύ, εάν σκοπεύετε να συνεχίσετε να καταναλώνετε rib-eyes, βεβαιωθείτε ότι δεν τρέφονται με γρασίδι. Ο πλανήτης θα σας ευχαριστήσει.

Ο Eduardo Porter είναι συντάκτης και αρθρογράφος στην Washington Post. Παλαιότερα εργάστηκε στους New York Times, στη Wall Street Journal, στο Bloomberg Opinion και στο Notimex. Είναι ο συγγραφέας των «American Poison» και «The Price of Everything».

Πηγή: The Washington Post

