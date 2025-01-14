O Μπάιντεν αφαιρεί την Κούβα από λίστα κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να αφαιρέσει την Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ώστε να ενθαρρύνει συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Καθολικής Εκκλησίας για την αποφυλάκιση "σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων" στο νησί, ανέφερε σήμερα Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση του απερχόμενου προέδρου, που επισημοποιήθηκε σε υπόμνημα το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, είναι μια "χειρονομία καλής θέλησης", δήλωσε η ίδια πηγή.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ελπίζει να γίνουν πολύ γρήγορα οι αποφυλακίσεις, πριν από την ορκωμοσία στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το κόμμα ιστορικά είναι πολύ εχθρικό απέναντι στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Λίγες μέρες πριν παραδώσει την εξουσία στον Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2021, ο πρώην και πλέον μελλοντικός Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε λάβει την ακριβώς αντίθετη απόφαση, δηλαδή να εντάξει την Κούβα σε αυτήν τη λίστα της Ουάσινγκτον που περιλαμβάνει επίσης τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Συρία.

Είναι πολύ πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει να επαναφέρει την Κούβα στη λίστα μόλις ανέλθει στην εξουσία.

Ο μελλοντικός επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο, έχτισε όλη την πολιτική του καριέρα βασιζόμενος στην κουβανική διασπορά κατά του Κάστρο. Οι δικοί του γονείς έφυγαν από την Κούβα για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1956, τρία χρόνια πριν ο Φιντέλ Κάστρο αναλάβει τα ηνία της χώρας του.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα άλλα δύο μονομερή μέτρα για να στηρίξει διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη υπό την αιγίδα της Καθολικής Εκκλησίας, και που αφορούν συγκεκριμένα τους ανθρώπους που φυλακίστηκαν μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιουλίου 2021.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος αναστέλλει από τη μια πλευρά τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων για απαλλοτριώσεις στην Κούβα, και από την άλλη αίρει ορισμένους οικονομικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σχεδόν 500 άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ποινές έως και 25 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις της 11ης και 12ης Ιουλίου 2021, τις μεγαλύτερες μετά την επανάσταση του Κάστρο το 1959.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα υπολογίζουν συνολικά ότι υπάρχουν χίλιοι "πολιτικοί κρατούμενοι" στο νησί.

Η κυβέρνηση στην Αβάνα αρνείται την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων και κατηγορεί τους αντιφρονούντες ότι είναι "μισθοφόροι" πληρωμένοι από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.