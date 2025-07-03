Τέσσερα ανώτερα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αστυνομίας έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη, την ευθύνη για την τοποθέτηση της οποίας ανέλαβε ο περιφερειακός βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), χθες Τετάρτη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη, που έγινε κοντά σε λαϊκή αγορά, σημείωσε ο Ουάκας Ραφίκ, αξιωματικός της αστυνομίας στην Μπατζόρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Ώρες αργότερα, το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ) ανακοίνωσε πως πυροδότησε βόμβα με την οποία παγίδευσε μοτοσικλέτα, στοχοποιώντας όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αξιωματούχοι.

Η βία έχει κλιμακωθεί ραγδαία στο δυτικό Πακιστάν, που γειτνιάζει με το Αφγανιστάν, αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Αύγουστο του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ πως αφήνει ανεξέλεγκτους αντάρτες που χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος ως ορμητήριο για να επιτίθενται στο Πακιστάν, κάτι που αρνούνται οι de facto αρχές στο Αφγανιστάν.

Η Καμπούλ προσάπτει από την πλευρά της στο Ισλαμαμπάντ πως αφήνει ανεξέλεγκτους πυρήνες του ΙΚΧ στο έδαφός του.

Το Σάββατο, 16 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι που διαπράχθηκε από τους πακιστανούς Ταλιμπάν στην ίδια επαρχία, τη Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Το 2024 ήταν η πιο πολύνεκρη χρονιά της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας στο Πακιστάν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι, περίπου οι μισοί από τους οποίους ήταν στρατιωτικοί ή αστυνομικοί, κατά το Κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια (Ισλαμαμπάντ).

Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, σχεδόν 300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν σε επιθέσεις ένοπλων οργανώσεων που πολεμούν εναντίον

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.