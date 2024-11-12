Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον 35 νεκροί και 43 τραυματίες

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν από ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος έξω από ένα αθλητικό κέντρο στη νότια πόλη Zhuhai της Κίνας το βράδυ της Δευτέρας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

🚨🇨🇳BREAKING: DRIVER KILLS 35, INJURES 43 IN DELIBERATE ATTACK AT CHINESE SPORTS CENTER



A 62-year-old man was detained after deliberately ramming his car into a crowd at a sports center in Zhuhai, China, killing 35 people and injuring 43 others on Monday, police reported.



Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε σε δηλώσεις του να καταβληθούν προσπάθειες για την περίθαλψη των τραυματιών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε ακόμη την τιμωρία του δράστη όπως προβλέπει ο νόμος. «Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων και την κοινωνική σταθερότητα», σημείωσε ο Σι Τζινπίνγκ.

According to Chinese official media, a 62yo man drove his car into a crowd in a stadium on Monday night (November 11) in Zhuhai, Guangdong Province, resulting in 35 deaths and 43 injuries. A massacre! pic.twitter.com/O0xB9n5Cxv — jack (@jack73425609) November 12, 2024

Ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιανγκ δήλωσε ότι από τη μεριά του ότι θα διεξαχθεί διερεύνηση του περιστατικού.

Ένας 62χρονος άνδρας οδηγός, με το επώνυμο Fan, φέρεται να οδήγησε ένα SUV σε μια «σοβαρή και άγρια επίθεση», όπως την χαρακτήρισε η τοπική αστυνομία σύμφωνα με το BBC. Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί ηλικιωμένοι, καθώς και έφηβοι και παιδιά, είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Ο Fan συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα εξαιτίας αυτοτραυματισμών.Το περιστατικό έλαβε χώρα παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, η οποία φιλοξενεί μεγάλη πολιτική και στρατιωτική αεροπορική επίδειξη, ανέφερε το BBC.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότ το περιστατικό προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια του Fan για την έκβαση ενός διακανονισμού περιουσίας μετά το διαζύγιό του. Ωστόσο, λόγω του κώματός του, δεν είναι σε θέση να ανακριθεί από τις αρχές.

Τα περισσότερα βίντεο από το περιστατικό που αναρτήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες έχουν διαγραφεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της λογοκρισίας του διαδικτύου, αλλά ορισμένα πλάνα που κυκλοφορούν ακόμη δείχνουν πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στο έδαφος και να περιθάλπονται από τραυματιοφορείς και παρευρισκόμενους.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο κ. Chen, δήλωσε στο κινεζικό ειδησεογραφικό περιοδικό Caixin ότι τουλάχιστον έξι ομάδες ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο για τον καθιερωμένο τους περίπατο όταν συνέβη το περιστατικό.

Δεν είναι σαφές αν το περιστατικό συνδέεται με το υψηλού προφίλ Airshow China, το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη σε χώρο μόλις 40 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο όπου έλαβε χώρα το συμβάν. Η Κίνα παρουσιάζει τα τελευταία της πολεμικά αεροσκάφη και drones στην έκθεση, και ο κορυφαίος Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Σοϊγκού αναμένεται να παρευρεθεί.

Στην Κίνα έχουν σημειωθεί πολλές βίαιες επιθέσεις εναντίον πολιτών τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, ένας άνδρας μαχαίρωσε κόσμο σε ένα σούπερ μάρκετ στη Σαγκάη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Τον ίδιο μήνα, ένας 10χρονος Ιάπωνας μαθητής έχασε τη ζωή του μία ημέρα αφότου μαχαιρώθηκε κοντά στο σχολείο του στη νότια Κίνα.

