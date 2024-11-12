Γαλλικά μέσα ενημέρωσης προσφεύγουν στην δικαιοσύνη κατά της πλατφόρμας Χ

Γαλλικές εφημερίδες, ανάμεσά τους οι Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Les Échos, ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην δικαιοσύνη κατά του κοινωνικού δικτύου Χ του Ιλον Μασκ για την χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους χωρίς πληρωμή και, κατά συνέπεια, για παραβίαση της αρχής των «συγγενικών δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ομαδική αγωγή κατατέθηκε στο Γενικό Δικαστήριο του Παρισιού από τα εξής μέσα: Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications και Le Nouvel Obs.

Τα συγγενικά δικαιώματα εισήγαγε το 2019 ευρωπαϊκή οδηγία για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Επιτρέπουν στις εφημερίδες, τα περιοδικά ή τα πρακτορεία ειδήσεων να πληρώνονται όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από τους ψηφιακούς κολοσσούς.

Πριν από την ομαδική προσφυγή, οι εφημερίδες αυτές, καθώς και το AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων), είχαν ζητήσει επείγουσα κλήτευση του Χ και της γαλλικής θυγατρικής του προσάπτοντάς του ότι δεν επιθυμεί να διαπραγματευθεί. Τον Μάιο το δικαστήριο δικαίωσε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και έδωσε εντολή στο κοινωνικό δίκτυο να τους παραδώσει, εντός δύο μηνών, τα εμπορικά δεδομένα που θα επέτρεπαν να αποτιμηθούν τα έσοδα που αποκομίζει η πλατφόρμα του Μασκ από το περιεχόμενό τους. Το Χ δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή.

Ενθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιλον Μασκ κατηγορείται συστηματικά για την διασπορά παραπληροφόρησης μέσω του Χ, όπου εμφανίζεται ως πολέμιος των μέσων ενημέρωσης.

Πριν από την προσφυγή κατά του Χ, περί τα πενήντα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως επαρχιακά όπως τα Ouest-France ή το Ebra, ανακοίνωσαν στις 8 Νοεμβρίου ότι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη κατά της Microsoft.

Θέματα συγγενικών δικαιωμάτων δηλητηριάζουν την τελευταία πενταετία τις σχέσεις ανάμεσα στον γαλλικό Τύπο και τους ψηφιακούς κολοσσούς.

Το 2021, έπειτα από σκληρή μάχη, υπογράφηκαν συμφωνίες με την Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, τον Οκτώβριο 2021, και στην συνέχεια, τον Μάρτιο του 2022, με την Google.

Αλλά τον περασμένο Μάρτιο, η Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για μη τήρηση ορισμένων από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2022.

«Αντίθετα από τις Google και Meta, το X/Twitter δεν δέχθηκε ποτέ να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τους εκδότες του γαλλικού Τύπου ώστε να τηρήσει το νομικό πλαίσιο για τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα...», αναφέρεται στην ανακοίνωση των γαλλικών μέσων ενημέρωσης που προσέφυγαν κατά του Χ.

Μάλιστα, την ώρα που το θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων δεν έχει οριστικά διευθετηθεί, τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν νέο πρόβλημα στην πληρωμή τους για την χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους με την ανάπτυξη των προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI του ChatGPT αρνήθηκε ομαδικές διαπραγματεύσεις με δύο οργανισμούς του γαλλικού Τύπου για την επί πληρωμή χρησιμοποίηση του περιεχομένου των 800 τίτλων που εκπροσωπούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

