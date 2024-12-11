Ο απερχόμενος επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία των ΗΠΑ, ο 82χρονος Μιτς ΜακΚόνελ, έπεσε και τραυματίστηκε σήμερα στο Καπιτώλιο, αλλά «είναι καλά», σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζον Θουν που ενημέρωσε νωρίτερα τους δημοσιογράφους για το ατύχημα.

«Είναι καλά, βρίσκεται στο γραφείο του», είπε ο 63χρονος Θουν, ο οποίος θα διαδεχθεί τον ΜακΚόνελ στις αρχές του έτους, με τους Ρεπουμπλικάνους να έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο του σώματος.

Ο 82χρονος ΜακΚόνελ έχει πει ωστόσο ότι σκοπεύει να εξαντλήσει τη θητεία του ως γερουσιαστής, παρά την κλονισμένη υγεία του. Τον Μάρτιο του 2023 είχε πέσει σε προεκλογική συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα πλευρό και να υποστεί διάσειση. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, είχε «παγώσει» δύο φορές ενώπιον δημοσιογράφων, αδυνατώντας να απαντήσει στις ερωτήσεις που του έθεταν.

Ο Μιτς ΜακΚόνελ διετέλεσε επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία από το 2015 έως το 2021 και έκτοτε είναι επικεφαλής της μειοψηφίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.