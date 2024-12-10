Οι οικογένειες των αγνοουμένων στη Συρία δεν πρέπει να ενδώσουν στην επιθυμία τους να προσπαθήσουν να βρουν και να ξεθάψουν οι ίδιοι τις σορούς των συγγενών τους καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ταυτοποίησή τους, κάλεσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

Το θέμα των αγνοουμένων είναι "κεντρικό σήμερα αλλά και στο μέλλον", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Κριστιάν Καρντόν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Όταν αυτά τα στάδια πραγματοποιούνται σωστά, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού κλίματος προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς τις διαπραγματεύσεις ειρήνης και συμφιλίωσης", εξήγησε.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν στη Συρία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, κυρίως ενώ βρίσκονταν στα χέρια των δυνάμεων του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε την Κυριακή από έναν συνασπισμό ανταρτών, υπό τη διοίκηση της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιαρ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS).

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν δεκάδες άνδρες με αδυνατισμένα πρόσωπα, μερικούς τους κουβαλούσαν σύντροφοί τους γιατί ήταν πολύ αδύναμοι για να σταθούν στα πόδια τους, βγαίνοντας από τη φυλακή Σεντνάγια την Κυριακή, την οποία η Διεθνής Αμνηστίας αποκαλεί "ανθρώπινο σφαγείο".

Ενώ οι οικογένειες αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ζωντανά ή νεκρά, πρέπει "να διασφαλιστεί ότι υπάρχει σεβασμός στα νεκροταφεία και σε άλλα μέρη όπου θα μπορούσαν να έχουν ταφεί άνθρωποι", τόνισε ο Καρντόν, πρώην επικεφαλής των δραστηριοτήτων προστασίας στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

