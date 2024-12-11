Το μέλλον της Συρίας θα είναι πιο λαμπρό με τη βοήθεια των ΗΠΑ

Η ταχεία επίθεση που ανέτρεψε τον Σύρο δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ το Σαββατοκύριακο μπορεί να μην ήταν, όπως έσπευσε να διακηρύξει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μάχη της Αμερικής, αλλά οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αγνοούν τα συμφέροντά τους στη χώρα που έχει πληγεί από τις συγκρούσεις ή τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη νίκη των ανταρτών.

Η ανατροπή του Άσαντ είναι εξαιρετικά καλά νέα. Στα 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το καθεστώς του βασάνισε, οδήγησε στη λιμοκτονία, εξαφάνισε και σφάγιασε εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους. Οι κυβερνητικές δυνάμεις με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν βομβάρδισαν πολίτες με βόμβες βαρελιού και θανατηφόρα χημικά όπλα ενώ περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού εκτοπίστηκε. Οι δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης της χώρας έχουν γυρίσει 35 χρόνια πίσω. Τα ναρκωτικά έχουν γίνει μια από τις κύριες εξαγωγές της Συρίας. Επιτέλους, οι Σύροι μπορεί να έχουν την ευκαιρία να θεραπεύσουν τις πληγές τους, να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους και να οικοδομήσουν εκ νέου τη ζωή τους.

Ταυτόχρονα, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει πόσο άσχημα μπορεί να πάνε τα πράγματα. Οι ισλαμιστές αντάρτες που πρωτοστάτησαν στην προέλαση στη Δαμασκό προσπάθησαν να παρουσιάσουν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο. Το ίδιο έκαναν και οι ηγέτες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πριν επιβάλουν μεσαιωνικούς περιορισμούς στις γυναίκες. Στο Ιράκ, τα θρησκευτικά αντίποινα εναντίον των πιστών του καθεστώτος πυροδότησαν μια μοχθηρή, χρόνια εξέγερση που τελικά οδήγησε στο Ισλαμικό Κράτος. Στη Λιβύη, η ανάμειξη εξωτερικών δυνάμεων τροφοδότησε ένα πολιτικό αδιέξοδο που συνεχίζει να παραλύει τη χώρα περισσότερο από μια δεκαετία μετά την πτώση του Μοαμάρ Καντάφι.

Η Ουάσιγκτον έχει περιορισμένες δυνατότητες για να διαμορφώσει το μέλλον της Συρίας. Τούτου λεχθέντος, αξίζει να εστιάσουμε σε τρεις προτεραιότητες.

Το πρώτο είναι η αποτροπή μιας αναζωπύρωσης του Ισλαμικού Κράτους. Αν και έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, η τρομοκρατική ομάδα ενέτεινε δραματικά τις επιθέσεις στη Συρία φέτος. Οι κουρδικές δυνάμεις στα βορειοανατολικά κρατούν φυλακισμένους περισσότερους από 50.000 πρώην τζιχαντιστές και τους συγγενείς τους.

Οι περίπου 900 Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν στη χώρα είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των Κούρδων και την παρακολούθηση των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα κύμα επιδρομών εναντίον των ισλαμιστών ακόμη και όταν ο Άσαντ διέφυγε για τη Μόσχα. Μέχρις ότου η όποια νέα κυβέρνηση αποδειχθεί πρόθυμη να καταστείλει την τρομοκρατική ομάδα, οι ΗΠΑ θα ήταν φρόνιμο να μην αποσύρουν τις δυνάμεις τους, όπως έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν με Ευρωπαίους και περιφερειακούς συμμάχους για να εξασφαλίσουν μια αντιπροσωπευτική μεταβατική κυβέρνηση. Θα πρέπει να επιτευχθεί κάποιου είδους συνεννόηση με τις σουνιτικές ανταρτικές ομάδες, τον προστάτη τους την Τουρκία και τους Κούρδους, καθώς οι εσωτερικές μάχες θα θέσουν σε κίνδυνο τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες.

Κι ενώ η Συρία θα ηγείται της διαδικασίας μετάβασης, οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν επιρροή: Η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, η ηγετική φατρία των ανταρτών, ήταν στο παρελθόν παρακλάδι της Αλ Κάιντα και παραμένει στον κατάλογο με τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο αρχηγός του έχει επικηρυχθεί για 10 εκατομμύρια δολάρια. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να θέσει σαφείς και λογικούς όρους που θα πρέπει να πληροί η νέα κυβέρνηση πριν αρθεί ο χαρακτηρισμός.

Τέλος, οι ΗΠΑ θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατα εκτεθειμένες αδυναμίες των αντιπάλων τους για να επιδιώξουν τους άλλους στόχους τους, στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Οι πρώην υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ στη Μόσχα και την Τεχεράνη έχουν αποδυναμωθεί. Το Ισραήλ έχει πλήξει το Ιράν, κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού προς τη Χεζμπολάχ. Εάν η Ρωσία χάσει την πρόσβαση στις βάσεις στη Συρία, θα δυσκολευτεί να προβάλει την επιρροή της στην περιοχή, αλλά και πέρα από αυτήν.

Ο Τραμπ έχει ήδη καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στη Μόσχα τώρα, αντί στο Κίεβο, για να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Η νέα κυβέρνησή του θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με τους συμμάχους για να στείλει αυστηρό μήνυμα στο Ιράν: Είτε θα διαπραγματευτεί για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και τον τερματισμό της υποστήριξης των περιφερειακών πολιτοφυλακών, είτε θα αντιμετωπίσει ένα πολύ αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων.

Για πάρα πολύ καιρό, η Συρία ήταν πηγή αστάθειας και πόνου. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι κάτι καλύτερο θα προκύψει από αυτό το τραύμα.

Η συντακτική ομάδα του Blommberg



