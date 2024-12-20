Η είδηση ότι η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει να προχωρήσει στην αλλαγή των ρυθμίσεων για τις τράπεζες είναι ευπρόσδεκτη θεωρητικά. Στην πράξη, όμως, πολλά θα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η απλούστευση των εποπτικών αρχών για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και όχι απλώς η απαξίωσή τους.

Χωρίς αμφιβολία, το σημερινό σύστημα είναι δυσκίνητο. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο - εξαιρουμένων μιας σειράς χωριστών κρατικών ρυθμιστικών αρχών - τρεις οντότητες εποπτεύουν τις τράπεζες, δύο εποπτεύουν τις αγορές, η μία στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών και η άλλη έχει αντικείμενο τα οικονομικά εγκλήματα. Πολλά μεγάλα ιδρύματα υπόκεινται σε αυτές τις αρχές. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη μιας μεσαίας τράπεζας σήμερα αφιερώνουν περίπου το 42% του χρόνου τους για την εκπόνηση εργασιών που αφορούν στη συμμόρφωση..

Μεγάλο μέρος αυτού του συστήματος σχεδιάστηκε πριν από δεκαετίες για έναν απλούστερο κόσμο. Ένα κραυγαλέο παράδειγμα είναι ο διαχωρισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων. Η μία ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια για να προστατεύει τους επενδυτές μετοχών και ομολόγων. Η άλλη δημιουργήθηκε πριν από 50 χρόνια για να επιβλέπει τις αγορές εμπορευμάτων και τα σχετικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης.

Σήμερα, όταν πολλές χρηματοπιστωτικές εταιρείες συναλλάσσονται και στις δύο αγορές, οι δύο εποπτικές αρχές συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και δεν επικοινωνούν πάντα σωστά. Το 2011, μετά τη χαοτική χρεοκοπία της MF Global Holdings Ltd., μια μεταγενέστερη έρευνα του Κογκρέσου κατέδειξε πώς οι αρχές απέτυχαν να συντονιστούν, διαφωνώντας για το πώς να διαφυλάξουν τα χρήματα των πελατών της.

Ένας τέτοιος κατακερματισμός είναι προβληματικός για τα παγκόσμια πρότυπα, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ζητούν τον συνδυασμό των δύο εδώ και δεκαετίες. Επειδή, ωστόσο, αποτελεί κοινή πρακτική το να υπερισχύει η πολιτική της κοινής λογικής: η Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής δεν ήθελε να υπαχθεί στις ελεγκτικές αρμοδιότητες της CFTC.

Εάν ο Τραμπ θέλει μια σχετικά ξεκάθαρη μεταρρύθμιση, αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει. Η συγχώνευση των δύο επιτροπών θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των κανόνων, στη μείωση του κόστους και στη διευκόλυνση της συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές στο εξωτερικό. Θα ήταν μια φιλόδοξη αλλαγή αλλά όχι ριζική: Τόσο ένας πρώην επίτροπος της CFTC όσο και ένας νυν επίτροπος της SEC έχουν υποστηρίξει την ιδέα.

Η μεταρρύθμιση της τραπεζικής εποπτείας θα ήταν λιγότερο απλή. Είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ έχουν πάρα πολλές ρυθμιστικές αρχές - συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του Γραφείου Ελεγκτή του Νομίσματος του Υπουργείου Οικονομικών και της Federal Deposit Insurance Corp. - εκτός από τις κρατικές τραπεζικές αρχές. Αλλά αυτό δεν επιδέχεται επίλυση μέσω απλών λύσεων. Η απλή υπαγωγή της FDIC στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως εξετάζει η ομάδα Τραμπ, πιθανότατα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει.

Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας προληπτικής αρχής επιφορτισμένης με την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το νέο όργανο θα μπορούσε να εποπτεύεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τη Fed, το Υπουργείο Οικονομικών και την FDIC, ενώ θα καταργηθεί πλήρως η OCC. Στην ιδανική περίπτωση, θα εποπτεύει επίσης μη τραπεζικές εταιρείες, όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα. Μια τέτοια ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο σε βασικούς κινδύνους. Θα ήταν λιγότερο επιρρεπής σε επιρροές από τις εταιρείες που εποπτεύει και θα μπορούσε (θεωρητικά) να οδηγήσει σε μία εξορθολογισμένη συμμόρφωση.

Τέτοιες εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις θα απαιτούσαν πολιτική δεξιότητα και συνεχή προσπάθεια, που δεν ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης θητείας του Τραμπ. Η φιλοδοξία είναι εξίσου αξιέπαινη. Στη ρύθμιση όπως και στη ζωή, η απλότητα είναι αρετή.

Πηγή: The Washington Post

