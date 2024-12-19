Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς να υπερψηφίσουν στο Κογκρέσο το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εγκρίνοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για να αποτραπεί η δημοσιονομική παράλυση ενόψει της προβλεπόμενης προθεσμίας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι το σχέδιο προβλέπει αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους έως την 30ή Ιανουαρίου 2027 και κονδύλια για τους αγρότες και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Νωρίτερα σήμερα, την επίτευξη συμφωνίας στο Κογκρέσο είχαν αποκαλύψει οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές Τομ Κόουλ και Στέφανι Μπάις.

Χθες Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εκλεγμένος αντιπρόεδρός του Τζ. Ντ. Βανς είχαν ταχθεί με κοινή ανακοίνωσή τους εναντίον του προτεινόμενου κειμένου, τονίζοντας πως οποιαδήποτε παραχώρηση στους Δημοκρατικούς θα ισοδυναμούσε με «προδοσία της χώρας» κι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πρέπει να εκφοβιστούν από την απειλή της παράλυσης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, του περίφημου shutdown.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.