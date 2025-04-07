Μεγάλη φωτιά σε κέντρο διαλογής απορριμμάτων στο Παρίσι

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε κτίριο, κοντά στο δικαστικό μέγαρο, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Οπως συνοψίζουν οι Γάλλοι πυροσβέστες, η φωτιά άρχισε από τη Boulevard de Douaumont, κοντά στο δικαστικό Μέγαρο του Παρισιού και στον περιφερειακό δρόμο.

Σύμφωνα με τον Syctom, τον οργανισμό που διαχειρίζεται την επεξεργασία των απορριμμάτων, το κτίριο που φλέγεται «είναι ένα κέντρο διαλογής, όπου φτάνουν οι κίτρινοι κάδοι, κυρίως χαρτί, πλαστικό και χαρτόνι».

Το παραπάνω εξηγεί τόσο το μέγεθος όσο και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, περισσότερες από «εκατό πυρκαγιές ετησίως» συμβαίνουν στα πέντε κέντρα διαλογής του Syctom, «συχνά λόγω μπαταριών λιθίου, μπαταριών κ.λπ.».

(Eξωτερική φώτο αρχείου)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.