Ο Νετανιάχου προσπαθεί να μπλοκάρει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ασκεί πιέσεις στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών χρήσεων F-35 στην Τουρκία, αναφέρει το Middle East Eye με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενο δύο ανώτερους δυτικούς αξιωματούχους και έναν τρίτο αξιωματούχο.

Ο Νετανιάχου έθεσε το θέμα σε συνομιλίες με τον Ρούμπιο τους τελευταίους δύο μήνες, αναφέρει το μέσο ενημέρωσης.

Τον Μάρτιο, το Fox News δημοσίευσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν ανοιχτός στο να συμπεριλάβει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, εάν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία για να καταστήσουν μη λειτουργικές τις ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικές μπαταρίες της Τουρκίας S-400.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.