Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και περίπου 70 παιδιά, σκοτώθηκαν την Τρίτη, από κατολίσθηση που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο ορυχείο κολτάν Ρουμπαγιά, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ορυχείων.

Το Ρουμπαγιά είναι το μεγαλύτερο ορυχείο κολτάν στη χώρα και τους τελευταίους μήνες ελέγχεται από την ένοπλη οργάνωση Μ23. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης αυτής έκανε νωρίτερα λόγο για μόνο 5 ή 6 νεκρούς. Πολλά από τα θύματα εργάζονταν παράνομα εκεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο «λατομείο της Γκασάσα», ένα όρυγμα του Ρουμπαγιά το οποίο έχει έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την Γκόμα, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου.

«Έγινε κατολίσθηση στο ορυχείο Ρουμπαγιά, συγκεκριμένα στο λατομείο της Γκασάσα. Υπάρχουν νεκροί και σοβαρά τραυματίες» είπε ο Ντανιέλ, ένας παράνομος εργάτης, που μίλησε τηλεφωνικά στο AFP από την Γκόμα.

Μετά την κατολίσθηση οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης και, όταν ο Ντανιέλ βγήκε έξω «είδε να μεταφέρουν νεκρούς σε φορεία».

Ένας άλλος από του διασωθέντες είπε ότι βρήκε έξι πτώματα, τριών ανδρών και τριών γυναικών.

Οικογένειες συγκεντρώνονταν μέχρι αργά το βράδυ στο σημείο, προσπαθώντας να μάθουν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, είπε ένας άλλος κάτοικος, ο Λέοναρντ, ο οποίος επίσης είπε ότι «είδε πτώματα».

Στο ορυχείο αυτό εργάζονται κυρίως παράνομοι εργάτες, κάτω από επισφαλείς συνθήκες και η Μ23 εισπράττει σημαντικά έσοδα χάρη στον φόρο που συγκεντρώνει από την παραγωγή και το εμπόριο μεταλλευμάτων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Υπολογίζεται ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων κολτάν.

Τις τελευταίες ημέρες μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις στη ζώνη αυτή, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Μ23. Στις 24 Φεβρουαρίου, κοντά στο Ρουμπαγιά, από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σκοτώθηκε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, ο Γουίλι Ενγκόμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.