Οι ΗΠΑ έχουν αρκετούς πυραύλους για αυτόν τον πόλεμο, αλλά όχι για τον επόμενο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με... περηφάνια ότι το απόθεμα όπλων για τον πόλεμο στο Ιράν είναι το μεγαλύτερο δυνατό και ότι δεν θα εξαντληθεί. Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων πυραύλων, η οποία ώθησε το υπουργείο Άμυνας να προβεί τον Ιανουάριο σε πιέσεις για την αύξηση της παραγωγής από την Lockheed Martin Corp. και την RTX Corp., επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Και είναι λογικό, καθώς η κατανάλωση έχει αυξηθεί γεωμετρικά.

Ο σύγχρονος πόλεμος έχει να κάνει με πυραύλους, αναχαιτιστικά, αεροσκάφη stealth και drones. Χάρη σε εταιρείες όπως η Lockheed, η RTX, η Northrop Grumman Corp. και άλλες, ο αμερικανικός στρατός έχει στη διάθεσή του τα πιο εξελιγμένα και ικανά από αυτά τα επιθετικά και αμυντικά όπλα. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι ακριβά στη λειτουργία τους και πολύπλοκα στην κατασκευή τους. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν θα ξεμείνουν από αυτά τα ακριβά πυρομαχικά κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης με το Ιράν. Όμως τα αποθέματα μειώνονται και ίσως η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, αποτελεί ένα καμπανάκι για την αύξηση των προμηθειών. Και αυτό διότι η επόμενη σύγκρουση μπορεί να απαιτήσει ακόμη περισσότερα βλήματα.

«Μια πρόκληση είναι ότι τα μέσα AMD είναι χρήσιμα εργαλεία, τόσο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας στους συμμάχους όσο και για την αποτροπή των αντιπάλων», σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι η λύση είναι η ανάπτυξη ενός μέσου AMD».

Οι ανάγκες και το κόστος

Η ικανότητα του Ιράν να απειλή στο πεδίο τους γείτονές του στη Μέση Ανατολή είχε ήδη υποβαθμιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο. Στις τελευταίες επιθέσεις, ένα μπαράζ πυραύλων ATACMS και πυραύλων κρουζ Tomahawk, πλαισιωμένοι από μαχητικά αεροσκάφη stealth και βομβαρδιστικά, εξαφάνισαν τα περισσότερα κέντρα διοίκησης, συστήματα αεράμυνας και εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν τις πρώτες ημέρες. Μετά από λίγες ημέρες, επιτεύχθηκε αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν, γεγονός που μειώνει δραστικά την ανάγκη εκτόξευσης αυτών των ακριβών πυραύλων. Οι πύραυλοι ATACMS και Tomahawk κοστίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας.

Όταν επιτευχθεί αεροπορική υπεροχή στον εναέριο χώρο του Ιράν, δεν υφίσταται ανάγκη παρουσίας αεροσκαφών stealth. Σε αυτό το σημείο, αεροσκάφη F-15 θα περιπολούν τον ιρανικό ουρανό αναζητώντας εκτοξευτές πυραύλων, ενώ θα επιτηρούν για drones Sahed, τα οποία χρησιμοποιεί το Ιράν με διάφορους τρόπους. Αυτά τα drones αποτελούν πρόκληση επειδή είναι φθηνά στην παραγωγή τους και κρύβονται πιο εύκολα. Ωστόσο, η ικανότητα του Ιράν να χτυπά γετονικές χώρες μειώνεται ώρα με την ώρα, καθώς τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πλήττουν στόχους σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Αυτό το στάδιο μειώνει επίσης την πίεση στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, όπως το αμυντικό σύστημα Patriot Advanced Capability και το ακόμη πιο ικανό Terminal High Altitude Area Defense, ή THAAD. Αυτά τα συστήματα έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς περισσότερες χώρες επιδιώκουν να προστατευθούν από πυραυλικές επιθέσεις, σε ένα διάστημα που αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Τα συστήματα αναχαίτισης είναι ακόμη πιο δαπανηρά από τους πυραύλους και εγείρουν τη μεγαλύτερη ανησυχία για την εξάντληση των αποθεμάτων. Τα συστήματα Patriot κοστίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, και αυτό το κόστος ανεβαίνει σε περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια για κάθε αναχαιτιστικό σύστημα THAAD. Τα συστήματα εκτοξεύουν πολλαπλούς πυραύλους για να αντιμετωπίσουν έναν εισερχόμενο πύραυλο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήξη του στόχου. Οι υπολογισμοί τόσο για το κόστος όσο και για το απόθεμα γίνονται γρήγορα άνισοι εάν τα αναχαιτιστικά συστήματα Patriot χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ενός ιρανικού drone με φτερά, η παραγωγή του οποίου μπορεί να κοστίσει λιγότερο από 50.000 δολάρια.

Αύξηση παραγωγής όπλων

Τον Ιανουάριο, η Lockheed συμφώνησε σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής πυραύλων Patriot σε 2.000 ετησίως από 600 και για την αύξηση της παραγωγής των αναχαιτιστικών πυραύλων THAAD σε 400 ετησίως από 96. Τον Φεβρουάριο, η RTX σύναψε μια παρόμοια επταετή συμφωνία για την ενίσχυση της παραγωγής των Tomahawk και AMRAAM, που είναι πυραύλοι που εκτοξεύονται από αεροσκάφη, και για την αύξηση της παραγωγής των αναχαιτιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας Aegis, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε πλοία.

Αυτό είναι ένα θετικό βήμα προς την αναπλήρωση των αποθεμάτων, αλλά όχι αρκετό. Θα πρέπει να υπάρχει διακομματική υποστήριξη για να συνεχιστεί και να στηριχθεί η πανάκριβη αυτή παραγωγή όπλων.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ιουνίου, κατά την οποία βομβαρδίστηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και καταστράφηκαν σε ένα ποσοστό οι αεράμυνες, εκτιμάται ότι εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 100 πύραυλοι αναχαίτισης THAAD, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου το 20% των αποθεμάτων, ανέφερε η έκθεση του CSIS. Το απόθεμα των πύραυλων αναχαίτισης Patriot βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, επειδή οι ΗΠΑ έχουν παράγει κατά μέσο όρο 270 από αυτούς τους πύραυλους ετησίως την τελευταία δεκαετία. Οι πραγματικοί αριθμοί αποθεμάτων είναι απόρρητοι και οι υπολογισμοί του CSIS βασίζονται σε αμυντικούς προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις σχετικά με τη χρήση τους.

Η εξάντληση των αποθεμάτων δεν θα είναι ξεκάθαρη μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Η εντατική χρήση έξυπνων πυραύλων πιθανότατα διήρκεσε μόνο τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, πριν εδραιωθεί η αεροπορική υπεροχή. Οι πύραυλοι αέρος-εδάφους είναι πολύ λιγότερο ακριβοί και δεν αντιμετωπίζουν τους ίδιους περιορισμούς αποθεμάτων.

Τι θα γίνει στον επόμενο πόλεμο;

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι τι θα γίνει στον επόμενο πόλεμο. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες; Θα υπάρχει το απαιτούμενο απόθεμα για τις πολεμικές επιχειρήσεις; Θα επιτευχθεί τόσο γρήγορα η αεροπορική υπεροχή; Λόγου χάρη, τι θα γίνει με τη Ρωσία ή και την Κίνα;

Αυτός ο δεύτερος ψυχρός πόλεμος είναι δυνητικά πιο επικίνδυνος από τον πρώτο, επειδή η Κίνα, η οποία έχει υποστηρίξει τόσο το Ιράν, τη Ρωσία όσο και τη Βόρεια Κορέα, έχει μια πολύ πιο ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση από την παλιά Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα, η βιομηχανική ικανότητα της Κίνας είναι απαράμιλλη στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτρέψει τη βιομηχανική τους βάση να υποβαθμιστεί με την πάροδο των ετών, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού διασπάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των χαμηλού κόστους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η αυξημένη παραγωγή κάθε είδους πυρομαχικών θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα ενόψει της επόμενης σύγκρουσης. Όχι για αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα μεγάλα αποθέματα λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας στις εχθροπραξίες.

