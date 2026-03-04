Λευκός Οίκος: Το Ιράν αντιμέτωπο με τις συνέπειες των επιλογών του

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αποκάλυψε ότι πριν από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στο πλαίσιο των οποίων η Ουάσιγκτον κατέθεσε πρόταση που περιλάμβανε και ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως υποστήριξε, η αμερικανική πλευρά συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις «με καλή πίστη», σε αντίθεση —όπως ανέφερε— με την ιρανική ηγεσία, την οποία κατηγόρησε ότι επιδίωξε να κερδίσει χρόνο, συνεχίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ΗΠΑ πρότειναν την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, τη διασφάλιση παροχής πυρηνικών καυσίμων αποκλειστικά για ειρηνική χρήση, καθώς και τη δημιουργία κοινού πυρηνικού προγράμματος πολιτικού χαρακτήρα με αμερικανικές επενδύσεις.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα όφειλε να προχωρήσει σε οριστική διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου. «Αρνήθηκαν να επιλέξουν τον δρόμο της ειρήνης», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας πως πλέον «αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους».

