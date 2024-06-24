Η κατάσταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολάχ είναι πολύ ανησυχητική, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, προσερχόμενη στο συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που γίνεται στο Λουξεμβούργο και πρόσθεσε ότι σύντομα θα ταξιδέψει στον Λίβανο.

«Μια περαιτέρω κλιμάκωση θα ήταν καταστροφική για τους ανθρώπους στην περιοχή», τόνισε η Μπέρμποκ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «drone με εκρηκτικά» κατά στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο ηγετικού στελέχους λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος που πρόσκειται στην παλαιστινιακή Χαμάς, το οποίο σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο.

