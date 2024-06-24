Την ανάγκη να ληφθεί άμεσα η απόφαση για τη χρήση των εσόδων από τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια στην ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθεί η Ουκρανία, υπογράμμισε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

«Πρέπει να βρούμε νομικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, αποφεύγοντας κάθε είδους εμπλοκή. Έχουμε μια διαδικασία για να το κάνουμε να προχωρήσει γρήγορα», δήλωσε ο Μπορέλ, τονίζοντας ότι «υπάρχει η λύση που μπαίνει σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Μπορέλ είπε ότι ένα κράτος μέλος (σ.σ. η Ουγγαρία) αρνείται να εφαρμοστούν οι νομικές αποφάσεις, για τη μεταφορά μέρους των εσόδων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Ειρήνης (EPF), τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί αυτό» και ότι «υπάρχει η λύση». Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα και ότι η πρώτη εκταμίευση θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα, ή αρχές Ιουλίου. «Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη βοήθεια τώρα, πριν το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ενημερωθούν από τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντμίτρο Κουλέμπα για την κατάσταση επί του πεδίου. Αναμένεται να χαιρετίσουν την υιοθέτηση της 14ης δέσμης κυρώσεων, η οποία καλύπτει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, που επίσης θα απασχολήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Ζ. Μπορέλ ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος ο πόλεμος αυτός να εξαπλωθεί στον Λίβανο.

«Ο κίνδυνος αυτός ο πόλεμος να επηρεάσει τον Λίβανο και να εξαπλωθεί είναι κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερος», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γεωργία, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ανέφερε ότι «η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή», για να γίνει η χώρα μέλος της ΕΕ, όμως αν η κυβέρνησή της συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, «η πόρτα αυτή θα κλείσει» και ο λαός της Γεωργίας θα υποστεί τις συνέπειες, σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αναβληθεί ή ακυρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 11 μέρες οι ηγέτες της Ομάδας της G7 στη Σύνοδο Κορυφής στην Ιταλία συμφώνησαν σε ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσουν την Ουκρανία στον αγώνα της για επιβίωση, το οποίο αντλείται από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα σε δυτικές χώρες.

Τα χρήματα μπορεί να «φτάσουν» στο Κίεβο πριν από το τέλος του έτους σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο που επιβεβαίωσε τη συμφωνία την Τετάρτη πριν από την επίσημη ανακοίνωση στη σύνοδο κορυφής όπως μεταδίδει το Associated Press.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.